Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Klasemen Akhir Liga Inggris 2023-2024: Manchester City Posisi Puncak, Liverpool Tiga Besar

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |03:29 WIB
Klasemen Akhir Liga Inggris 2023-2024: Manchester City Posisi Puncak, Liverpool Tiga Besar
Manchester City finis di posisi teratas pada klasemen akhir Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

KLASEMEN akhir Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas Okezone. Manchester City berhasil finis di posisi puncak sekaligus merebut gelar juara Liga Inggris musim ini.

Kepastian itu didapat setelah The Citizens berhasil mengalahkan West Ham United di pekan terakhir. Manchester Biru menang meyakinkan dengan skor akhir 3-1.

Bermain di kandang sendiri, pasukan Pep Gurdiola tampil dominans sejak awal pertandingan di mulai. Tiga gol Man City di laga kali ini dicetak Phil Foden dan Rodri.

Sementara itu, Arsenal yang menjadi rival Man City dalam perebutan gelar juara musim ini harus puas berad di peringkat kedua. Meski menang 2-1 dari Everton, The Gunners terpaut dua angka dari The Citizens di klasemen akhir.

Kemudian, peringkat ketiga diisi Liverpool yang juga meraih kemenangan di pekan terakhir mereka musim ini. The Reds sukses mengatasi Wolverhampton Wanderers dengan skor akhir 2-0.

Dengan begitu, Mohamed Salah dan rekan-rekan berhasil memberikan kenangan manis untuk laga terakhir Jurgen Klopp. Seperti diketahui, pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk meninggalkan klub akhir musim ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/51/1649369/belitung-multisport-festival-2026-legenda-triathlon-dunia-ambil-bagian-zra.webp
Belitung Multisport Festival 2026, Legenda Triathlon Dunia Ambil Bagian
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/para_pemain_timnas_futsal_indonesia_melakoni_pemus.jpg
Timnas Futsal Indonesia Genjot Latihan Gila! Hector Souto Mantapkan Pola Serangan Jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement