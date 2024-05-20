Klasemen Akhir Liga Inggris 2023-2024: Manchester City Posisi Puncak, Liverpool Tiga Besar

Manchester City finis di posisi teratas pada klasemen akhir Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)

KLASEMEN akhir Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas Okezone. Manchester City berhasil finis di posisi puncak sekaligus merebut gelar juara Liga Inggris musim ini.

Kepastian itu didapat setelah The Citizens berhasil mengalahkan West Ham United di pekan terakhir. Manchester Biru menang meyakinkan dengan skor akhir 3-1.

Bermain di kandang sendiri, pasukan Pep Gurdiola tampil dominans sejak awal pertandingan di mulai. Tiga gol Man City di laga kali ini dicetak Phil Foden dan Rodri.

Sementara itu, Arsenal yang menjadi rival Man City dalam perebutan gelar juara musim ini harus puas berad di peringkat kedua. Meski menang 2-1 dari Everton, The Gunners terpaut dua angka dari The Citizens di klasemen akhir.

Kemudian, peringkat ketiga diisi Liverpool yang juga meraih kemenangan di pekan terakhir mereka musim ini. The Reds sukses mengatasi Wolverhampton Wanderers dengan skor akhir 2-0.

Dengan begitu, Mohamed Salah dan rekan-rekan berhasil memberikan kenangan manis untuk laga terakhir Jurgen Klopp. Seperti diketahui, pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk meninggalkan klub akhir musim ini.