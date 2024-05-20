Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Ungkapkan Penyebab Arsenal Gagal Juarai Liga Inggris 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |07:49 WIB
Mikel Arteta Ungkapkan Penyebab Arsenal Gagal Juarai Liga Inggris 2023-2024
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta (Foto: Reuters)
A
A
A

MIKEL Arteta mengungkapkan penyebab Arsenal gagal menjadi juara Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya kuncinya adalah saat laga Arsenal melawan Aston Villa. The Gunners bisa menjadi juara andai meraih kemenangan di laga tersebut.

Arsenal berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Everton di pertandingan ke-38 Liga Inggris 2023/2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Emirates Stadium, Minggu (19/5/2024) malam WIB.

The Toffees - julukan Everton- sempat memimpin terlebih dahulu melalui Idrissa Gueye (40'). Namun Arsenal mampu membalikan keadaan lewat gol Takehiro Tomiyasu (43') dan Kai Havertz (89').

Meski meraih kemenangan, tetapi Arsenal gagal menjadi juara Liga Inggris usai menempati posisi kedua di klasemen dengan 89 poin. Sebab, kemenangan 3-1 atas West Ham United membuat Manchester City memastikan gelar juara usai mengakhiri posisi di puncak klasemen dengan 91 poin.

Sementara, Mikel Arteta mengatakan kekalahan dari Aston Villa pada April lalu menjadi salah satu penyebab Arsenal gagal menjadi juara Liga Inggris musim ini. Menurutnya Arsenal bisa mendapatkan kemenangan 4-0, sehingga kemungkinan menjadi juara bisa terjadi.

"Yang pasti (kekalahan 2-0 dari) Aston Villa di kandang [pada bulan April]. Di babak pertama seharusnya skornya 4-0. Mungkin ceritanya akan berbeda," kata Mikel Arteta dikutip dari Metro, Senin (20/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/51/1649369/belitung-multisport-festival-2026-legenda-triathlon-dunia-ambil-bagian-zra.webp
Belitung Multisport Festival 2026, Legenda Triathlon Dunia Ambil Bagian
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Blunder Jay Idzes Jadi Sorotan Publik Italia usai Sassuolo Digilas Como
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement