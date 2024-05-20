Mikel Arteta Ungkapkan Penyebab Arsenal Gagal Juarai Liga Inggris 2023-2024

MIKEL Arteta mengungkapkan penyebab Arsenal gagal menjadi juara Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya kuncinya adalah saat laga Arsenal melawan Aston Villa. The Gunners bisa menjadi juara andai meraih kemenangan di laga tersebut.

Arsenal berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Everton di pertandingan ke-38 Liga Inggris 2023/2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Emirates Stadium, Minggu (19/5/2024) malam WIB.

The Toffees - julukan Everton- sempat memimpin terlebih dahulu melalui Idrissa Gueye (40'). Namun Arsenal mampu membalikan keadaan lewat gol Takehiro Tomiyasu (43') dan Kai Havertz (89').

Meski meraih kemenangan, tetapi Arsenal gagal menjadi juara Liga Inggris usai menempati posisi kedua di klasemen dengan 89 poin. Sebab, kemenangan 3-1 atas West Ham United membuat Manchester City memastikan gelar juara usai mengakhiri posisi di puncak klasemen dengan 91 poin.

Sementara, Mikel Arteta mengatakan kekalahan dari Aston Villa pada April lalu menjadi salah satu penyebab Arsenal gagal menjadi juara Liga Inggris musim ini. Menurutnya Arsenal bisa mendapatkan kemenangan 4-0, sehingga kemungkinan menjadi juara bisa terjadi.

"Yang pasti (kekalahan 2-0 dari) Aston Villa di kandang [pada bulan April]. Di babak pertama seharusnya skornya 4-0. Mungkin ceritanya akan berbeda," kata Mikel Arteta dikutip dari Metro, Senin (20/5/2024).