Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Arsenal vs Everton di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-1, The Gunners Tetap Gagal Juara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |00:15 WIB
Hasil Arsenal vs Everton di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-1, <i>The Gunners</i> Tetap Gagal Juara
Arsenal menang 2-1 atas Everton di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

ARSENAL berhasil mengalahkan Everton 2-1 di pekan terakhir Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Emirates Stadium, Minggu (19/5/2024) malam WIB.

Kendati menang, Arsenal gagal menjadi juara Liga Inggris 2023-2024 dan harus puas mengakhiri musim sebagai runner up. Sebab, pada laga lainnya sang pemuncak klasemen Manchester City berhasil mengalahkan West Ham United di Etihad Stadium dengan skor 3-1 sehingga mereka sukses mengamankan titel dengan keunggulan dua poin atas Martin Odegaard dkk.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arsenal mendapat perlawanan ketat dari Everton di babak pertama. Para pemain belakang The Gunners berusaha keras untuk menghalau serangan tim tamu.

Perlahan tapi pasti Arsenal mulai berusaha mengendlikan permainan. Idrissa Gueye secara mengejutkan berhasil membawa Everton unggul di menit ke-40.

Namun, Arsenal yang berusaha menyamakan kedudukan berhasil membobol gawang Everton pada menit ke-43. Takehiro Tomiyasu sukses membawa Arsenal menyamakan kedudukan di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649373/timnas-futsal-indonesia-mantapkan-pola-serangan-jelang-sea-games-thailand-2025-qnx.webp
Timnas Futsal Indonesia Mantapkan Pola Serangan Jelang SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/17/febriana_dwipuji_kusumaamallia_cahaya_pratiwi.jpg
PBSI Putuskan Dua Ganda Putri Jadi Andalan Indonesia di Olimpiade 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement