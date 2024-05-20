Hasil Arsenal vs Everton di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-1, The Gunners Tetap Gagal Juara

ARSENAL berhasil mengalahkan Everton 2-1 di pekan terakhir Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Emirates Stadium, Minggu (19/5/2024) malam WIB.

Kendati menang, Arsenal gagal menjadi juara Liga Inggris 2023-2024 dan harus puas mengakhiri musim sebagai runner up. Sebab, pada laga lainnya sang pemuncak klasemen Manchester City berhasil mengalahkan West Ham United di Etihad Stadium dengan skor 3-1 sehingga mereka sukses mengamankan titel dengan keunggulan dua poin atas Martin Odegaard dkk.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arsenal mendapat perlawanan ketat dari Everton di babak pertama. Para pemain belakang The Gunners berusaha keras untuk menghalau serangan tim tamu.

Perlahan tapi pasti Arsenal mulai berusaha mengendlikan permainan. Idrissa Gueye secara mengejutkan berhasil membawa Everton unggul di menit ke-40.

Namun, Arsenal yang berusaha menyamakan kedudukan berhasil membobol gawang Everton pada menit ke-43. Takehiro Tomiyasu sukses membawa Arsenal menyamakan kedudukan di babak pertama.