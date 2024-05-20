3 Klub yang Terdegradasi di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Baru Sekali Rasakan Premier League!

Luton Town terdegradasi bersama dua tim lain dari Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Chris Radburn)

BERIKUT tiga klub yang terdegradasi di Liga Inggris 2023-2024. Mereka harus rela turun kasta ke Divisi Championship pada musim 2024-2025.

Liga Inggris 2023-2024 telah merampungkan 38 pekan tepat pada Minggu 19 Mei malam WIB. Manchester City keluar sebagai juara dan merebut titel ke-10 di kompetisi kasta teratas Negeri Pangeran Charles.

Sayangnya, ada tiga kesebelasan yang harus terdegradasi ke kasta kedua. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Klub yang Terdegradasi di Liga Inggris 2023-2024

3. Sheffield United





The Blades tampil buruk sepanjang Liga Inggris 2023-2024. Sheffield tercatat hanya mengumpulkan 16 angka sepanjang 38 pekan!

Parahnya lagi, gawang Wes Foderingham kemasukan hingga 104 kali selama Liga Inggris 2023-2024. Itu merupakan rekor yang cukup buruk bagi kontestan Premier League.

2. Burnley





Memasuki Liga Inggris 2023-2024 sebagai juara Divisi Championship musim lalu tak membuat The Clarets diperhitungkan. Anak asuh Vincent Kompany langsung terdegradasi lagi!

Sepanjang musim ini, Burnley hanya mengoleksi 24 poin. Ini akan jadi pengalaman berharga bagi Kompany yang tengah merintis karier sebagai seorang pelatih.