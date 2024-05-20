Hasil Liverpool vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024: The Reds Menang 2-0 di Laga Perpisahan Jurgen Klopp

Liverpool menang meyakinkan 2-0 atas Wolves di pekan terakhir Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)

LIVERPOOL memberikan perpisahan manis di laga terakhir mereka bersama Jurgen Klopp. The Reds berhasil mengalahkan Wolverhampton Wanderers di pekan terakhir Liga Inggris 2023-2024, Minggu (19/5/2024) malam WIB.

Alexis Mac Allister membuka keunggulan Liverpool di menit ke-34. Jarell Amorin Quansah kemudian menggenapkan kemenangan pasukan Jurgen Klopp pada menit ke-40.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Liverpool dan Wolverhampton tidak menampilkan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim sama-sama lebih dahulu mengembangkan pola permainan masing-masing.

Wolverhampton harus menerima kenyataan pahit pada pertengahan babak pertama. Sebab, mereka bermain dengan sepuluh orang pemain setelah Nelson Semedo diganjar kartu merah pada menit ke-28.

The Reds -julukan Liverpool- mampu unggul lebih dahulu atas Wolverhampton pada menit ke-34. Gol tersebut diciptakan oleh Alexis Mac Allister dengan memaksimalkan umpan Harvey Elliott.

Tim asuhan Jurgen Klopp itu makin di atas angin usai mencetak gol. Sebab, mereka terus menekan dan akhirnya mampu menggandakan keunggulan atas tim lawan lewat gol Jarrell Quansah pada menit ke-40.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Mohamed Salah dan kolega sementara waktu unggul 2-0 atas Wolverhampton.