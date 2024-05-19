Media Israel Sebut Indonesia Negara Terbelakang, Sekarang di Ambang Kena Karma Berpotensi Dicoret FIFA!

MEDIA Israel, Jerusalem Post, pernah menghina Indonesia dengan menyebut sebagai negara terbelakang. Sekarang, Israel justru terkena karma, yang mana berpotensi dicoret FIFA efek agresi militer yang mereka lakukan kepada Palestina.

Medio April 2023, Jerusalem Post menyindir Indonesia yang membuang Kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Jerusalem Post menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang karena ada segelintir orang yang menolak kehadiran Timnas Israel U-20 di Indonesia.

(Media Israel merendahkan Indonesia. (Foto: Jerusalem Post)

Akibat penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel U-20 di Indonesia, status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dicabut FIFA. Federasi Sepakbola Dunia itu pun langsung memindahkan tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 ke Argentina dan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.

“Citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan prasangka anti-Israel,” tulis Jerusalem Post pada medio April 2023.

“Antipati terhadap Israel begitu membutakan Indonesia sehingga negara tersebut mengambil langkah yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Menjadi tuan rumah turnamen ini akan memungkinkan tim junior mereka, yang tidak memenuhi syarat atas kemampuannya sendiri, untuk berpartisipasi (di Piala Dunia U-20 2023),” lanjut Jerusalem Post.

Berselang setahun, giliran Israel yang segera mendapatkan hukuman dari FIFA. Anggota UEFA itu berpotensi didepak FIFA dari keanggotaan mereka!