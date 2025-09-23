Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Korban Hoaks, Ornella Bellia Angkat Bicara soal FIFA Belum Konfirmasi Rangkap Jabatan Erick Thohir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 23 September 2025 |20:15 WIB
Jadi Korban Hoaks, Ornella Bellia Angkat Bicara soal FIFA Belum Konfirmasi Rangkap Jabatan Erick Thohir
Ornella Bellia jadi korban hoaks mengenai posisi FIFA terkait jabatan Erick Thohir (Foto: Instagram/@ornella.bellia)
A
A
A

FIFA Football Relations & Development, Ornella Bellia menjadi korban berita palsu alias hoaks terkait rangkap jabatan Erick Thohir selaku Menpora RI dan Ketua Umum PSSI. Ia dengan tegas membantah telah mengeluarkan pernyataan terkait.

Sebelumnya, beredar di media sosial Instagram potongan foto yang yang menampilkan pernyataan Bellia terkait hal tersebut. Ternyata foto itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

1. Sangat Dirugikan

Ornella Bellia jadi korban hoaks mengenai posisi FIFA terkait jabatan Erick Thohir (Foto: Instagram)

Bellia mengatakan sangat dirugikan dengan adanya hoaks tersebut. Oleh karena itu, ia memberikan respons untuk meluruskan agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Saya telah mengetahui adanya foto yang beredar yang secara keliru mengaitkan pernyataan saya dengan posisi Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketum PSSI, Bapak Erick Thohir," tulis Bellia di akun Instagram @ornella.bellia, Selasa (23/9/2025) malam WIB.

"Saya ingin mengatakan dengan tegas saya TIDAK PERNAH membuat pernyataan semacam itu, baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional. Foto yang beredar tersebut sepenuhnya salah dan hoaks," tambahnya.

Ketua Umum (Ketum) PSSI masih tetap dijabat Erick meskipun kini menjadi Menpora RI, menyusul surat dari FIFA yang diterima pada Senin 22 September 2025. FIFA tidak mempermasalahkan rangkap jabatan tersebut.

"Tadi pagi saya dapat surat FIFA, yang menyatakan secara statuta dengan track record saya yang sudah ada selama ini di sepakbola itu tidak ada benturan kepentingan. Jadi saya clean and clear, nah tentu sebagai Menpora saya jaga keseimbangan itu," ujar Erick.

 

Telusuri berita bola lainnya
