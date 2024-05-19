Hasil Houston Dynamo vs FC Dallas di MLS 2024: Maarten Paes Kebobolan, Toros Tertahan 1-1

HOUSTON – Pemain keturunan Indonesia, Maarten Paes gagal membantu klubnya, FC Dallas menang atas Houston Dynamo di pekan ke-14 Liga Amerika Serikat (MLS) 2024. Main selama 90 menit, gawang Paes pun dijebol satu kali oleh tim tuan rumah.

Alhasil, pertandingan yang berlangsung di Shell Energy Stadium, Houston, Amerika Serikat pada Minggu (19/5/2024) pagi WIB itu berakhir sama kuat 1-1. Houston Dynamo unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Amine Bassi (45+6’), namun dibalas oleh FC Dallas lewat tendangan Petar Musa (69’).

Jalannya Pertandingan

Houston Dynamo bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Ben Olsen itu nampak nyaman menguasai area pertahanan lawan, namun belum bisa mencetak gol.

FC Dallas yang bermain dalam tekanan tidak mau diam begitu saja. Toros -julukan FC Dallas- melancarkan serangan balik untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Hasilnya, beberapa tembakkan spekulatif berhasil mengancam gawang Steve Clark.

Memasuki menit ke-30, Houston Dynamo kembali berupaya untuk mendominasi jalannya pertandingan. Houston Dynamo bahkan memanfaatkan para pemain belakangnya untuk ikut menyerang.

Hasilnya manis, Amine Bassi (45+6’) sukses memecah kebuntuan lewat sontekkan manisnya. Gol berawal dari kerjasama apik antara para pemain tengah Houston Dynamo. Daniel Steres kemudian mengirim umpan datar ke kotak penalti.

Bassi yang berada di posisi tepat melepaskan tembakkan yang sulit dijangkau Maarten Paes. Houston Dynamo pun menutup babak pertama dengan keunggulan satu gol atas FC Dallas.