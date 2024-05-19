3 Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Promosi Musim Ini, Nomor 1 Oxford United!

3 Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Promosi Musim Ini. (Foto: Instagram/oufcofficial)

ADA 3 klub milik pengusaha Indonesia yang promosi musim ini. Tentunya hal itu menjadi sebuah kabar baik karena keputusan para pengusaha Tanah Air itu berinvestasi di klub sepakbola yang mereka percayai kini membuahkan hasil.

Seperti yang diketahui, memang ada beberapa pengusaha Tanah Air yang mencoba berinvesrasi sepakbola di Eropa. Salah satunya adalah Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir yang memiliki saham mayoritas di klub Liga Inggris, yakni Oxford United.

Selain Erick Thohir, ada dua pengusaha Indonesia lainnya yang merasakan klub yang mereka miliki mengalami pencapaian terbaik di musim 2023-2024 ini, yakni promosi. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Promosi Musim Ini:

3. FCV Dender





FCV Dender EH merupakan klub kasta kedua Liga Belgia yang berasal dari kota Denderleeuw, Flanders Timur, Belgia. Sepanjang sejarah, klub ini lebih banyak untuk bermain di kasta bawah Liga Belgia.

Kendati demikian, FCV Dender sempat menjajal bermain di kasta tertinggi Liga Belgia selama dua musim, yaitu pada 2007-2008 dan 2008-2009. Setelahnya, mereka kembali merosot dan bermain di kasta bawah kembali.

Pada 2018, FCV Dender EH diakuisisi oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Kemudian dalam struktur kepengurusannya, tercatat ada nama orang Indonesia lain yang menjabat sebagai General Manager FCV Dender, yaitu Belinda Siahaan.

Sejak diakuisisi oleh Sihar Sitorus, FCV Dender kembali mengalami peningkatan performa. Hingga pada musim 2021-2022, FCV Dender berhasil menjuarai divisi ketiga Liga Belgia dan promosi ke divisi kedua.

Lalu di Liga 2 Belgia 2023-2024, FCV Dender dapat menutup musim dengan menempati posisi kedua alias menjadi runner-up. Berkat posisi itulah FCV Dender akan bermain di divisi utama Liga Belgia 2024-2025.