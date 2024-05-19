Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Manchester City vs West Ham United: Phil Foden Cetak Brace, The Citizens Memimpin 2-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |22:54 WIB
Hasil Babak Pertama Manchester City vs West Ham United: Phil Foden Cetak Brace, The Citizens Memimpin 2-1
Manchester City unggul 2-1 atas West Ham United di babak pertama (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER City menghadai West Ham United di pekan terakhir Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Etihad pada Minggu (19/5/2024) malam WIB.

Hingga babak pertama selesai, The Citizens sementara unggul 2-1. Phil Foden mencetak brace pada menit kedua dan 18'. Sementara West Ham memperkecil ketertinggalan lewat gol cantik Mohammed Kudus.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Manchester City langsung tampil menekan sejak awal pertandingan di mulai. Erling Haaland dan rekan-rekan bergantian memberikan ancaman ke gawang West Ham yang dikawal Alphonse Areola.

Laga baru dua menit berjalan, Phil Foden langsung membawa tim tuan rumah unggul. Bola dari tendangan kerasnya tidak mampu dihalau Areola dan meluncur ke sisi kanan gawang.

Manchester City terus membombardir lini pertahanan West Ham United. Menit ke-18 Foden kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa Manchester City unggul 2-0 atas West Ham.

Halaman:
1 2
      
