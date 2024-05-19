Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dari Gol sampai Penyelamatan Terbaik, Ini Momen Favorit Jurgen Klopp Selama 9 Tahun Tangani Liverpool

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |04:35 WIB
Dari Gol sampai Penyelamatan Terbaik, Ini Momen Favorit Jurgen Klopp Selama 9 Tahun Tangani Liverpool
Jurgen Klopp putuskan pergi dari Liverpool di akhir musim 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

JURGEN Klopp mengenang momen-momen terbaiknya sebelum berpisah dengan Liverpool di akhir musim ini. Dia pun mengungkapkan penampilan, gol, assist dan penyelamatan terbaik yang dibuat anak buahnya selama sembilan tahun di bawah asuhannya.

Klopp akan menjalani pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Liverpool pada akhir pekan ini dalam laga penutup Liga Inggris 2023/2024 kontra Wolverhampton Wanderers. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu (19/5/2024) pukul 22.00 WIB di Anfield Road.

Selama sembilan tahun menukangi The Reds -julukan Liverpool- Klopp berhasil meraih gelar juara Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA dan dua titel Piala Liga Inggris. Tentunya banyak momen berkesan bagi pelatih asal Jerman itu sejak memimpin Pasukan Merseyside Merah pada Oktober 2015 silam.

Sebelum pertandingan terakhirnya, Klopp pun mengungkapkan performa, gol, assist, dan penyelamatan terbaik yang pernah dilakukan oleh penggawa Liverpool. Dia menyatakan bahwa penampilan timnya saat menahan imbang Manchester City 1-1 pada Maret lalu merupakan yang terbaik selama masa jabatannya karena baru saat itu timnya bisa mendominasi permainan atas tim asuhan Pep Guardiola tersebut.

“Menurut saya sepak bola terbaik yang pernah kami mainkan adalah melawan Man City musim ini. Hari itu kami menampilkan permainan terbaik yang kami miliki,” kata Klopp dilansir dari Daily Mail, Jumat (17/5/2024).

“Kami telah menang sebelumnya dan bermain bagus, namun kami belum pernah mengendalikan permainan melawan City sebelumnya. Itu 60 menit favoritku,” tambahnya.

