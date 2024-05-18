Kisah Tragis Mantan Pemain Timnas Indonesia U-18 yang Berujung Dipenjara karena Narkoba hingga Jadi Kawanan Begal

Mantan pemain Timnas Indonesia U-18, Dedek Hendri, ditangkap polisi di Riau (Foto: Dok. Okezone)

KISAH tragis mantan pemain Timnas Indonesia U-18 yang berujung dipenjara karena narkoba hingga jadi kawanan begal akan dibahas Okezone. Sebab, nasibnya sungguh miris.

Pria bernama Dedek Hendri itu merupakan mantan pemain Timnas Indonesia U-18. Ia ditangkap polisi karena terlibat kasus begal bersenjata api pada Juli 2016.

Hal itu disayangkan karena karier Dedek sejatinya cukup bagus. Pemain kelahiran Kampar pada 10 Desember 1994 itu pernah masuk skuad Timnas Indonesia U-18 pada 2007.

Dedek mencoba mendaftarkan diri untuk masuk tim nasional ketika masih duduk di bangku kelas III SMP. Tidak disangka, ia terpilih dari ratusan peserta yang mendaftar, dan langsung hijrah ke Jakarta.

Saat merumput di Timnas Indonesia U-18, Dedek dipercaya sebagai kiper inti dalam pertadingan perebutan Piala Raja Perlis di Malaysia. Ia juga pernah tampil dalam sebuah kejuaraan di Thailand.

Namun, karier Dedek tidak berlangsung lama. Ia mengundurkan diri dan pulang kampung kendati baru setahun menghuni tim nasional.