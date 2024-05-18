Profil RheinEnergieStadion, Stadion Bersejarah di Euro 2024 yang Dulunya Bekas Benteng Koln

PROFIL RheinEnergieStadion, venue dari UEFA Euro 2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, markas dari klub FC Koln itu merupakan salah satu dari 10 stadion yang dipergunakan untuk menggelar pertandingan Piala Eropa 2024 yang digelar di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024.

Perlu diketahui, pada Euro 2024 nanti stadion tersebut takkan diperkenalkan sebagai RheinEnergieStadion, Sebab, UEFA tidak mengizinkan stadion untuk memiliki nama sponsor selama turnamen.

Karena itu untuk Euro 2024, RheinEnergieStadion akan disebut sebagau Stadion Koln. Meskipun eksteriornya terlihat agak industrial dan sesuai dengan nama perusahaan energi yang mensponsorinya, RheinEnergieStadion memiliki sejarah yang menarik.

Tepatnya area di mana stadion itu berdiri dulunya adalah benteng Koln, yang pada akhirnya dihancurkan berdasarkan Perjanjian Versailles setelah Perang Dunia I.

Namun, dulu yang dibangun adalah Stadion Mungersdorfer pada 1923, dengan nama yang berasal dari lingkungan terdekat. Ini masih merupakan nama tidak resmi yang digunakan para penggemar untuk alasan tersebut.

Kemudian RheinEnergieStadion direnovasi pertama kali untuk Piala Dunia 1974 di Jerman Barat. Tak lama stadion direnovasi kembali untuk Piala Dunia 2006 di Jerman, bahkan sebagian stadion dibongkar dan dibangun kembali.

Rekonstruksi dilakukan secara bertahap agar FC Koln dapat terus menggunakan lapangan tersebut untuk pertandingan kandang resminya. Masa konstruksi selama 30 bulan pun terjadi dan proyek renovasi total memakan biaya total €117.500.000.