Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil RheinEnergieStadion, Stadion Bersejarah di Euro 2024 yang Dulunya Bekas Benteng Koln

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |12:40 WIB
Profil RheinEnergieStadion, Stadion Bersejarah di Euro 2024 yang Dulunya Bekas Benteng Koln
RheinEnergiStadion bakal jadi salah satu venue untuk UEFA Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PROFIL RheinEnergieStadion, venue dari UEFA Euro 2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, markas dari klub FC Koln itu merupakan salah satu dari 10 stadion yang dipergunakan untuk menggelar pertandingan Piala Eropa 2024 yang digelar di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024.

Perlu diketahui, pada Euro 2024 nanti stadion tersebut takkan diperkenalkan sebagai RheinEnergieStadion, Sebab, UEFA tidak mengizinkan stadion untuk memiliki nama sponsor selama turnamen.

Karena itu untuk Euro 2024, RheinEnergieStadion akan disebut sebagau Stadion Koln. Meskipun eksteriornya terlihat agak industrial dan sesuai dengan nama perusahaan energi yang mensponsorinya, RheinEnergieStadion memiliki sejarah yang menarik.

Tepatnya area di mana stadion itu berdiri dulunya adalah benteng Koln, yang pada akhirnya dihancurkan berdasarkan Perjanjian Versailles setelah Perang Dunia I.

Namun, dulu yang dibangun adalah Stadion Mungersdorfer pada 1923, dengan nama yang berasal dari lingkungan terdekat. Ini masih merupakan nama tidak resmi yang digunakan para penggemar untuk alasan tersebut.

RheinEnergiStadion

Kemudian RheinEnergieStadion direnovasi pertama kali untuk Piala Dunia 1974 di Jerman Barat. Tak lama stadion direnovasi kembali untuk Piala Dunia 2006 di Jerman, bahkan sebagian stadion dibongkar dan dibangun kembali.

Rekonstruksi dilakukan secara bertahap agar FC Koln dapat terus menggunakan lapangan tersebut untuk pertandingan kandang resminya. Masa konstruksi selama 30 bulan pun terjadi dan proyek renovasi total memakan biaya total €117.500.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/50/1648787/comeback-andy-ruiz-jr-incar-trilogi-kontra-anthony-joshua-uvo.webp
Comeback Andy Ruiz Jr Incar Trilogi Kontra Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/arne_slot_dikabarkan_mempertimbangkan_masa_depan_m.jpg
Berapa Pesangon Arne Slot jika Dipecat Liverpool? Nominalnya Fantastis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement