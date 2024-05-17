5 Pesepakbola Top Dunia yang Diprediksi Menggila di Euro 2024, Nomor 1 Calon Pemain Real Madrid!

BERIKUT lima pesepakbola top dunia yang diprediksi menggila di Euro 2024. Mereka bakal mati-matian membawa negaranya merengkuh trofi Henri Delaunay di Jerman.

Ya, UEFA Euro 2024 akan digelar pada 15 Juni hingga 15 Juli di Jerman. Para pemain sudah mulai mengalihkan fokusnya ke turnamen empat tahunan tersebut.

Lalu, siapa saja pemain-pemain yang dimaksud? Simak ulasan berikut ini.

5 Pesepakbola Top Dunia yang Diprediksi Menggila di Euro 2024

5. Bernardo Silva





Timnas Portugal menjadi salah satu kandidat kuat peraih titel juara. Kualitas pemainnya di setiap lini begitu merata.

Bernardo Silva akan menjadi bintang bagi Selecao das Quinas. Sebab, Cristiano Ronaldo sudah mulai digerogoti umur, sementara Joao Felix dan Bruno Fernandes tak terlalu mengilap musim lalu di klub.

4. Kevin de Bruyne

Timnas Belgia juga menjadi salah satu yang patut diwaspadai di UEFA Euro 2024. Mereka kini memiliki generasi-generasi pemain baru seperti Leandro Trossard dan Jeremy Doku.

Akan tetapi, bintang utama tetap Kevin de Bruyne. Pesepakbola asal klub Manchester City itu tentu sangat penasaran meraih titel juara bersama negaranya.