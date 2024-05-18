Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ingin Arsenal Juara Liga Inggris 2023-2024, Mikel Arteta Harap West Ham Kalahkan Manchester City

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |21:09 WIB
Ingin Arsenal Juara Liga Inggris 2023-2024, Mikel Arteta Harap West Ham Kalahkan Manchester City
Mikel Arteta berharap West Ham United menang atas Manchester City (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
A
A
A

LONDON - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, berharap West Ham United dapat mengalahkan Manchester City dalam laga pamungkas Liga Inggris 2023-2024 di Etihad Stadium, Minggu 19 Mei malam WIB. Hal itu agar timnya punya peluang juara.

Jika Man City kalah dan Arsenal malah bisa menang atas Everton, itu membuat posisi klasemen mengalami perubahan. The Gunners akan menjadi juara karena memuncaki klasemen dengan 89 poin, sedangkan The Citizens di posisi kedua dengan 88 poin.

West Ham United vs Arsenal

Arteta mengatakan West Ham pastinya akan memberikan perlawanan ketat untuk Man City. Sebab, ia yakin The Hammers ingin menutup musim dengan hasil positif.

"Saya yakin mereka akan berusaha keras dan mudah-mudahan mereka dapat membantu kami mencapai impian kami," kata Arteta dilansir dari laman Arsenal, Sabtu (18/5/2024).

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan Man City memang lebih diunggulkan ketimbang Arsenal untuk menjadi juara. Namun, ia nilai dalam sepakbola segala kemungkinan bisa saja terjadi.

Halaman:
1 2
      
