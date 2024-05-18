Mau Juara, Josep Guardiola Perintahkan Manchester City Menggila saat Lawan West Ham United

MANCHESTER - Manchester City dipastikan bermain total saat menyambut West Ham United di Etihad Stadium, pada laga pekan ke-38 Liga Inggris 2023-2024, Minggu 19 Mei 2024 malam WIB. Sebab pelatih Man City, Josep Guardiola, menegaskan pasukannya mau juara dan mengangkat trofi Liga Inggris 2023-2024.

Jika The Citizens -julukan Manchester City- menang atas West Ham United, Erling Haaland dan kawan-kawan dipastikan menjadi juara. Sebab, mereka bakal memuncaki klasemen dengan 91 poin yang mana tidak akan mampu dikejar tim lainnya.

Jelang laga tersebut, Josep Guardiola mengatakan Man City memang memasang target untuk menjadi juara pada kompetisi kasta teratas di Liga Inggris. Karena itu, dia pastikan Manchester City akan menggila melawan tim tamu dalam laga nanti.

"Kami ingin merasakan (memenangkan gelar) lagi, tetapi Anda harus tampil dan melakukan sesuatu untuk menang,” kata Guardiola dilansir dari laman Manchester City, Sabtu (18/5/2024).

Mantan pelatih Barcelona itu menilai Man City harus bekerja keras sepanjang laga karena mengalahkan West Ham United bukan perkara mudah. Dia pun meminta para pemain jangan melakukan sedikit kesalahan dalam laga itu yang dapat merugikan tim.