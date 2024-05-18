Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City vs West Ham United: Josep Guardiola Prediksi The Citizens Bakal Kesulitan Hadapi The Hammers

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |05:58 WIB
Manchester City vs West Ham United: Josep Guardiola Prediksi <i>The Citizens</i> Bakal Kesulitan Hadapi <i>The Hammers</i>
Pelatih Manchester City, Josep Guardiola. (Foto: Reuters)
MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola percaya timnya bakal kesulitan menghadapi West Ham United di laga pamungkas Liga Inggris 2023-2024. Karena itulah ia merasa jalannya Man City merebut gelar juara Liga Inggris 2023-2024 tidak akan mudah.

Saat ini, Man City unggul dua poin atas Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Dengan satu laga tersisa, kondisi itu jelas membuat mereka tinggal selangkah lagi bisa mengamankan gelar juara.

Pertandingan melawan West Ham United di Etihad Stadium bakal menjadi penentunya. Laga itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu (19/5/2024) pukul 22.00 WIB.

Sementara Arsenal, yang duduk di posisi kedua, berharap sang rival kehilangan poin dan mereka mengalahkan Everton di Emirates Stadium pada waktu yang sama untuk bisa menjadi juara.

Manchester City

The Hammers -julukan West Ham- tak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan di akhir musim ini setelah dipastikan finis di urutan sembilan. Moyes pun pasrah melawan Erling Haaland dkk dengan mengatakan ‘akan sulit menghentikan tim U-14 City memenangkan gelar’.

Namun, Man City pernah dua kali hampir kehilangan gelar juara di laga terakhir hingga harus bangkit dari posisi tertinggal dengan mencetak gol di menit-menit akhir. Yang pertama kala mengalahkan Queens Park Rangers (QPR) pada 2012 silam dan yang kedua ketika melakukan comeback atas Aston Villa pada 2022 lalu.

Halaman:
1 2 3
      
