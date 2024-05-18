Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bukan Rumor, Arne Slot Konfirmasi Jadi Pengganti Jurgen Klopp di Liverpool

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |06:33 WIB
Bukan Rumor, Arne Slot Konfirmasi Jadi Pengganti Jurgen Klopp di Liverpool
Arne Slot mengonfirmasi gantikan Jurgen Klopp di Liverpool pada musim 2024-2025. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROTTERDAM – Pelatih Feyenoord, Arne Slot secara mengejutkan telah mengonfirmasi akan menjadi juru taktik Liverpool pada musim 2024-2025 mendatang. Ia memutuskan meninggalkan Feyenoord untuk menjadi suksesor Jurgen Klopp tim berjuluk The Reds tersebut.

“Saya dapat mengonfirmasi bahwa saya akan menjadi pelatih di Liverpool musim depan,” kata Slot dilansir dari Football365, Sabtu (18/5/2024).

Pernyataan Slot diungkapkan dalam konferensi pers menjelang laga Feyenoord vs Excelsior yang merupakan laga pekan terakhir di Liga Belanda 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di De Kuip, Rotterdam, Belanda pada Minggu (19/5/2024) besok.

Selepas pertandingan itu, Feyenoord akan mengadakan upacara perpisahan dengan Arne Slot. Dengan begitu, manajemen klub juga telah mengonfirmasi kepergian juru formasi berusia 45 tahun tersebut.

Arne Slot

“Pertandingan liga terakhir musim ini melawan Excelsior Minggu depan secara resmi merupakan pertandingan terakhir Arne Slot sebagai pelatih Feyenoord,” tulis pernyataan Feyenoord.

Halaman:
1 2
      
