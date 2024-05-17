Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Indra Sjafri Tak Panggil Marselino Ferdinan ke Timnnas Indonesia U-20 untuk Toulon Cup 2024 di Prancis

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |13:17 WIB
Alasan Indra Sjafri Tak Panggil Marselino Ferdinan ke Timnnas Indonesia U-20 untuk Toulon Cup 2024 di Prancis
Marselino Ferdinan tidak dipanggil Indra Sjafri untuk Toulon Cup 2024 (Foto: Reuters/Ibraheem Al-Omari)
A
A
A

ALASAN Indra Sjafri tidak panggil Marselino Ferdinan ke Timna Indonesia U-20 untuk Toulon Cup 2024 di Prancis akhirnya terkuak. Sang pemain tidak masuk dalam daftar yang dipanggil.

Timnas Indonesia U-20 mendapat kehormatan untuk mengikuti Toulon Cup 2024 atau Tournoi Maurice Revello 2024 di Prancis. Garuda Nusantara akan menggantikan Timnas Mesir U-20 yang menolak undangan.

Timnas Indonesia U-20

Indra langsung mempersiapkan timnya untuk menuju turnamen yang akan digelar pada 3-16 Juni 2024. Sejumlah pemain sudah dipanggil guna mengikuti pemusatan latihan (TC) seiring berakhirnya musim kompetisi reguler.

Yang menarik, tidak ada nama Marselino. Padahal, pemain KMSK Deinze itu selama ini selalu menjadi andalan di sejumlah level, termasuk Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U-23.

Indra angkat bicara mengenai tidak ada namanya Marselino. Sayangnya, ia menolak memberikan alasan secara spesifik dan hanya menyebut pemain berusia 19 tahun itu tidak bisa ikut.

"Marselino sudah tidak bisa (ikut),” kata Indra kepada awak media di Jakarta pada Rabu 17 Mei 2024.

Halaman:
1 2
      
