HOME BOLA LIGA INDONESIA

Championship Series Liga 1 2023-2024: Stefano Cugurra Pastikan Bali United Tak Tampil Defensif di Kandang Persib Bandung

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |16:02 WIB
Championship Series Liga 1 2023-2024: Stefano Cugurra Pastikan Bali United Tak Tampil Defensif di Kandang Persib Bandung
Bali United tak akan bermain bertahan di markas Persib Bandung (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih Bali United, Stefano Cugurra memastikan timnya tidak akan bermain bertahan di depan markas Persib Bandung. Ia menjelaskan Serdadu Tridatu akan bermain seperti biasanya.

Bali United akan menghadapi Persib Bandung di leg II semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu 18 Mei 2024 malam WIB.

Bali United vs Persib Bandung

Berstatus sebagai tim tamu, Bali United akan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk mendapatkan kemenangan. Terlebih di leg pertama, kedua tim bermain imbang 1-1 sehingga laga nanti diprediksi akan berlangsung menarik.

Cugurra mengatakan pertandingan akan lebih menarik jika ada suporter Bali United yang datang langsung memberikan dukungan. Sebab di leg pertama, mereka tidak bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar sehingga para suporter tak bisa memberikan dukungan.

“Pasti lebih bagus pertandingan ketika ada suporter yang datang. Kami waktu leg pertama bertanding di Training Center dan bukan di Stadion Dipta," kata Cugurra dikutip dari laman resmi Bali United, Jumat (17/5/2024).

Teco –sapaan akrabnya- mengatakan sepakbola adalah hiburan dan akan lebih menarik lagi pertandingan bisa dihadiri oleh suporter. Namun, bermain di hadapan Bobotoh, ia memastikan Bali United akan tampil seperti biasanya dan tak akan bertahan.

Halaman:
1 2
      
