SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia vs Tanzania Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Shin Tae-yong Turunkan Skuad Terbaik?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |21:56 WIB
Jadwal Timnas Indonesia vs Tanzania Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Shin Tae-yong Turunkan Skuad Terbaik?
Berikut jadwal Timnas Indonesia vs Tanzania jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)




JADWAL Timnas Indonesia vs Tanzania jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga Timnas Indonesia vs tim peringkat 119 dunia itu akan dilangsungkan di Stadion Madya pada Minggu, 2 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Laga ini merupakan persiapan Timnas Indonesia sebelum mengarungi dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)

Berhubung hanya berjarak empat hari dari laga melawan Irak, apakah Shin Tae-yong bakal menurunkan para pemain terbaiknya? Perpaduan antara pemain pelapis dan utama diprediksi bakal dijajal pelatih 53 tahun tersebut.

Sebelumnya, wacana laga uji coba ini memang sudah dibeberkan Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Saat itu, dia masih belum membeberkan lawan yang dihadapi Timnas Indonesia.

Muncul spekulasi Timnas Indonesia akan menjalani uji coba melawan Malaysia pada 2 Juni 2024. Namun, kini terkuak sudah bahwa Skuad Garuda bakal menghadapi Tanzania yang merupakan negara asal Afrika Timur.

Tanzania dinilai menjadi lawan yang oke sebagai persiapan Timnas Indonesia. Pasalnya, tim berjuluk Taifa Stars itu saat ini duduk di peringkat 119 dan punya banyak pemain yang berkiprah di Eropa.

