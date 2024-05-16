Respons PSSI Ditanya Penyebab Elkan Baggott Tak Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina

Elkan Baggott tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

KETUA Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, tak mau bicara soal Elkan Baggott yang tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. Ia hanya bisa mengatakan, pemain-pemain yang dipanggil sesuai dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Kamis (16/5/2024) sore WIB, Shin Tae-yong mengumumkan daftar 22 pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan melawan Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024). Dari 22 pemain yang dipanggil, tidak terdapat nama bek langganan Timnas Indonesia, Elkan Baggott.

Elkan Baggott tengah berlibur di Maladewa. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

Absennya Elkan Baggott menimbulkan banyak spekulasi di publik. Banyak yang berpendapat bek berpostur jangkung itu ditepikan karena tidak merespons panggilan Timnas Indonesia U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024.

“Saya tidak akan komentar soal itu,” kata Sumardji kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

“Jadi soal kaitannya kenapa, beberapa nama tidak dipanggil itu menyesuaikan kebutuhan tim di masing-masing posisi,” terangnya.

Tidak hanya Elkan Baggott saja pemain langganan dipanggil tapi pada kesempatan kali ini tidak dipanggil. Ada juga sosok Witan Sulaeman, Ramadhan Sananta, Hokky Caraka, Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, serta Marc Klok.