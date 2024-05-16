Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil 2 Pemain Lagi untuk Perkuat Timnas Indonesia, Ada Maarten Paes?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |21:20 WIB
Shin Tae-yong Panggil 2 Pemain Lagi untuk Perkuat Timnas Indonesia, Ada Maarten Paes?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong dikabarkan akan memanggil dua pemain lagi untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebelumnya, sebanyak 22 nama sudah diumumkan PSSI ke publik.

Dari daftar tersebut, ada pemain langganan yang harus absen. Mereka adalah Witan Sulaeman, Elkan Baggott, Ramadhan Sananta, dan Marc Klok.

Jumlah pemain yang dipanggil kali ini juga cukup menyita perhatian. Terlebih di posisi penjaga gawang yang hanya ada dua nama tercantum yakni Ernando Ari dan Muhammad Adi Satryo.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji mengungkapkan bahwa nantinya akan ada tambahan dua pemain yang merapat ke Timnas Indonesia. Namun begitu, tidak diketahui pasti dua pemain ini akan masuk dalam skuad sebelum lawan Irak atau menjelang laga kontra Filipina.

“Harusnya, 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi," kata Sumardji kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Sumardji juga enggan mengungkapkan apakah Maarten Paes menjadi salah satu nama dari dua pemain yang akan bergabung. Pasalnya itu tadi, saat ini posisi kiper baru dihuni dua nama. Terlebih juga, Paes sudah menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI).

Halaman:
1 2
      
