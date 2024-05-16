Vision+ Luncurkan Paket Earlybird EURO 2024, Nonton Streaming Semua Pertandingan EURO 2024

JAKARTA – Vision+, platform streaming terdepan Indonesia sekaligus Official Broadcaster EURO 2024 meluncurkan Paket Earlybird EURO 2024 yang akan memberikan Anda akses untuk nonton streaming semua pertandingan EURO 2024 dengan harga spesial, yakni hanya Rp79.000,-. Paket ini dapat dibeli langsung di website atau aplikasi Vision+ dan bersifat terbatas.

Dengan Paket Early Bird EURO 2024, Anda akan mendapatkan akses streaming seluruh pertandingan mulai dari babak penyisihan grup hingga final dengan kualitas gambar terbaik. Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan benefit tambahan berupa paket Vision+ Premium yang akan memberikan akses ke ribuan konten premium Vision+ termasuk Original Series Vision+ dengan berbagai genre terlengkap, drama Korea, konten bollywood dan masih banyak lagi.

Segera unduh aplikasi Vision+ dan berlangganan Paket Earlybird EURO 2024 dengan langkah mudah sebagai berikut:

1. Download aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store

2. Masuk ke akun Anda

3. Pilih menu "Beli Paket"

4. Pilih "EURO 2024 Earlybird Pack" dan lakukan pembayaran

5. Mulai nikmati semua pertandingan EURO 2024!

Rasakan EUROFORIAAA!!! bersama Vision+. Nonton EURO 2024 dimanapun dan kapanpun. Download aplikasi Vision+ sekarang dan jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store.