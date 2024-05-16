Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Allianz Arena, Venue Megah Lokasi Opening Ceremony Euro 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |09:18 WIB
Profil Allianz Arena, Venue Megah Lokasi Opening Ceremony Euro 2024
Stadion Allianz Arena akan menggelar enam laga UEFA Euro 2024 termasuk pembukaan atau Opening Ceremony (Foto: UEFA)
PROFIL Stadion Allianz Arena, venue megah lokasi Opening Ceremony UEFA Euro 2024 akan dibahas Okezone. Apalagi, arena tersebut akan berganti nama sepanjang turnamen!

UEFA Euro 2024 akan digelar di Jerman pada 15 Juni hingga 15 Juli. Sebanyak 10 stadion di 10 kota berbeda sudah ditunjuk menjadi lokasi penyelenggaraan.

Maskot UEFA Euro 2024, Albart, berfoto di Stadion Allianz Arena yang menjadi lokasi Opening Ceremony (Foto: Reuters/Angelika Warmuth)

Salah satu stadion tersebut adalah Allianz Arena. Namun, demi alasan komersial, venue tersebut akan berubah nama menjadi Football Arena Munich sepanjang Euro 2024.

Lalu, seperti apa profil Allianz Arena? Simak ulasan berikut ini.

Stadion Allianz Arena merupakan markas dari Bayern Munich yang terletak di Kota Munich, Jerman. Pembangunannya tak terlepas dari keinginan FC Hollywood memakai markas baru.

Sebelumnya, Bayern berkandang di Stadion Olympia, Munich, hingga 2005. Tak hanya untuk klub, stadion tersebut juga dibangun untuk keperluan Piala Dunia 2006 yang digelar di Jerman!

Ya, konstruksi Allianz Arena berlangsung sejak 21 Oktober 2002 hingga dibuka resmi pada 30 Mei 2005. Sejumlah fitur canggih ada di stadion berkapasitas 70 ribu tempat duduk itu.

Bagian atap stadion bisa dibuka tutup untuk keperluan perawatan rumput lapangan. Selain itu, dinding luarnya, yang berwarna putih, bisa berubah-ubah tergantung sorot cahaya sesuai keperluan!

Seperti halnya stadion lain di Jerman, kapasitas arena megah ini bisa berubah-ubah. Jika di partai domestik, stadion mampu menampung hingga 75.024 penonton. Namun, di partai internasional, kapasitas turun menjadi 70.000 tempat duduk.

Hal itu tidak terlepas dari area berdiri (standing area) yang lazim dimiliki stadion-stadion di Jerman. Walau begitu, area tersebut tetap aman dan nyaman bagi penonton yang ingin menyaksikan pertandingan.

