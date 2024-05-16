Real Madrid Disebut Tertarik Permanenkan Joselu Sanmartin

MADRID - Real Madrid dikabarkan tertarik untuk mempermanenkan Joselu Sanmartin. Namun dengan rumor Kylian Mbappe dan kedatangan Endrick Felipe membuat kans penyerang berusia 34 tahun itu dipermanenkan agak mengecil.

Joselu menunjukkan performa apik di leg kedua semifinal Liga Champions 2023-2024. ketika Real Madrid mengalahkan Bayern Munich 2-1 di Santiago Bernabeu Stadium. Dua golnya di injury time memastikan Los Blancos melaju ke babak final.

Kontrak peminjaman Joselu bersama Real Madrid akan habis pada 30 Juni 2024. Ia didatangkan dari Espanyol untuk menggantikan peran Karim Benzema yang memutuskan hengkang ke Al Ittihad.

Menurut laporan Football Espana, Kamis (16/5/2024), Madrid dikabarkan tertarik untuk mempermanenkan Joselu. Mereka disebut hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 11,5 juta euro atau sekira Rp26 miliar untuk mempermanenkan penyerang asal Spanyol tersebut.

Joselu masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan masa depannya. Sebab, Mbappe dan Endrick akan datang pada musim depan sehingga menit bermainnya akan terbatas bila dipermanenkan.