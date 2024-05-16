Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Disebut Tertarik Permanenkan Joselu Sanmartin

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |14:12 WIB
Real Madrid Disebut Tertarik Permanenkan Joselu Sanmartin
Joselu Sanmartin berencana dipermanenkan Real Madrid (Foto: Reuters/Juan Medina)
A
A
A

MADRID - Real Madrid dikabarkan tertarik untuk mempermanenkan Joselu Sanmartin. Namun dengan rumor Kylian Mbappe dan kedatangan Endrick Felipe membuat kans penyerang berusia 34 tahun itu dipermanenkan agak mengecil.

Joselu menunjukkan performa apik di leg kedua semifinal Liga Champions 2023-2024. ketika Real Madrid mengalahkan Bayern Munich 2-1 di Santiago Bernabeu Stadium. Dua golnya di injury time memastikan Los Blancos melaju ke babak final.

Joselu Sanmartin

Kontrak peminjaman Joselu bersama Real Madrid akan habis pada 30 Juni 2024. Ia didatangkan dari Espanyol untuk menggantikan peran Karim Benzema yang memutuskan hengkang ke Al Ittihad.

Menurut laporan Football Espana, Kamis (16/5/2024), Madrid dikabarkan tertarik untuk mempermanenkan Joselu. Mereka disebut hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 11,5 juta euro atau sekira Rp26 miliar untuk mempermanenkan penyerang asal Spanyol tersebut.

Joselu masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan masa depannya. Sebab, Mbappe dan Endrick akan datang pada musim depan sehingga menit bermainnya akan terbatas bila dipermanenkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647729/turnamen-ljr-soccer-championship-2025-jadi-ajang-perkuat-sinergi-industri-logistik-tqu.webp
Turnamen LJR Soccer Championship 2025 Jadi Ajang Perkuat Sinergi Industri Logistik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/20/thierry_henry_1.jpg
Berani Banget! Legenda Barcelona Ini Bikin Khabib Nurmagomedov Patah Hati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement