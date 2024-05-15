Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rio Fahmi Bakal Kerja Keras Tingkatkan Kualitas demi Panggilan Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |01:10 WIB
Rio Fahmi Bakal Kerja Keras Tingkatkan Kualitas demi Panggilan Timnas Indonesia
Ilham Rio Fahmi bertekad meningkatkan kualitasnya agar dipanggil Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@riofhm_)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia U-23, Ilham Rio Fahmi, menyatakan akan terus tingkatkan kualitasnya agar dapat promosi ke Timnas Indonesia. Sebab, itulah target terbesarnya saat ini yang akan terus diperjuangkan.

Pemain itu memang menjadi bagian saat timnya menjadi peringkat keempat Piala Asia U-23 2024. Capaian itu cukup positif untuk Timnas Indonesia U-23 karena ditargetkan hanya menembus perempatfinal.

Ilham Rio Fahmi beraksi pada laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23 (Foto: PSSI)

Rio mengatakan prestasi tertinggi seorang pesepakbola adalah dapat membela tim nasional. Jadi, ia punya mimpi itu meski saat ini sudah menjadi skuad Timnas Indonesia U-23.

"Ya, pasti ada keinginan untuk masuk ke Timnas Indonesia senior. Semua pemain pasti ingin masuk ke tim senior," kata Rio Fahmi di Jakarta, dikutip Rabu (15/5/2024).

Pemain Persija Jakarta itu mengatakan pastinya menantikan waktu untuk membela Timnas Indonesia. Ia pastikan tidak akan kecewa jika dalam waktu dekat belum mendapatkan panggilan.

