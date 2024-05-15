Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Ternyata Ini Satu-satunya Klub Liga 1 dan Sosok Pemain Indonesia yang Dikenal Cesc Fabregas

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |09:09 WIB
Ternyata Ini Satu-satunya Klub Liga 1 dan Sosok Pemain Indonesia yang Dikenal Cesc Fabregas
Cesc Fabregas bantu Como 1907 promosi ke Serie A 2024-2025. (Foto: Instagram/@cescf4bregas)
A
A
A

TERNYATA ini satu-satunya klub Liga 1 dan sosok pemain Indonesia yang dikenal pesepakbola legenda asal Spanyol, Cesc Fabregas. Nama eks gelandang Arsenal dan Chelsea, Cesc Fabregas tengah menjadi perbincangan hangat belakangan ini di Indonesia.

Sebab, ia yang kini berstatus sebagai asisten pelatih baru saja membawa Como 1907 promosi ke Serie A. Fabregas bergabung bersama Como 1907 sejak 2022 sebagai seorang pemain dan pemilik saham minoritas. Namun, di musim ini, ia mengambil peran baru sebagai asisten pelatih dari Osian Roberts.

Cesc Fabregas bantu promosi Como 1907 ke Serie A 2024-2025

(Cesc Fabregas bantu promosi Como 1907 ke Serie A 2024-2025)

Kendati masih sebagai asisten pelatih, dirinya menjadi sosok penting di balik kesuksesan Como kembali ke kasta teratas Liga Italia sejak 2003. Di balik peranan pentingnya bagi tim, ternyata diketahui sebuah fakta menarik bahwa Cesc Fabregas mengetahui salah satu klub Liga 1. Bukan hanya itu, ia juga mengenal satu pemain asal Indonesia.

Hal itu diketahui melalui video yang diunggah di jejaring media sosial Como 1907. Dalam video tersebut, pelatih asal Spanyol itu dicecar beberapa pertanyaan seputar Indonesia.

Seperti diketahui, Como 1907 saat ini dimiliki konglomerat asal Indonesia, Michael Hartono dan Robert Hartono. Bos Djarum itu membeli tim ini pada 2019 silam. Karena itu, wajar jika Fabregas diberi pertanyaan seputar negara asal bosnya.

Dalam video tersebut, Cesc Fabregas diharuskan memilih salah satu dari deretan foto yang dirasa pernah bermain untuk Timnas Indonesia. Dari jajaran foto tersebut terdapat nama Emil Audero, Bagus Kahfi, Neil Etheridge dan, Ilija Spasojevic.

Halaman:
1 2
      
