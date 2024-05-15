Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Gulung Alaves 5-0, Real Madrid Pede Tatap Final Liga Champions 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |08:14 WIB
Gulung Alaves 5-0, Real Madrid Pede Tatap Final Liga Champions 2023-2024
Real Madrid menang telak 5-0 atas Alaves di Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Carlo Ancelotti sangat dengan kemenangan telak Real Madrid atas Alaves pada lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Kemenangan ini membuat kepercayaan diri Los Blancos meningkat untuk menghadapi Borussia Dortmund di final Liga Champions 2023-2024.

Los Blancos -julukan Real Madrid- hancurkan Alaves dengan skor 5-0 di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (15/5/2024) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan itu dicetak oleh Jude Bellingham (10’), Vinicius Junior (27’, 70’), Federico Valverde (45+1’), dan Arda Guler (81’).

Ancelotti memberikan kredit kepada seluruh pemain serta tim ofisial Real Madrid atas kemenangan ini. Juru taktik asal Italia itu juga mengakui kalau ini adalah musim terbaiknya sebagai pelatih. Selain telah sukses membawa Los Blancos merengkuh gelar juara Liga Spanyol, dia memiliki skuad yang dihuni pemain muda bertalenta.

“Para staff sangat bertalenta, dengan pemain-pemain muda dan banyak kualitas. Klub ini dapat menandai sebuah era di masa depan dengan mempertimbangkan nilai-nilai pemain muda yang kita miliki saat ini. Ini merupakan musim terbaik sebagai pelatih,” kata Ancelotti, dilansir dari situs resmi Real Madrid, Rabu (15/5/2024).

“Tim telah mencapai kesuksesan yang luar biasa di Liga, kami telah memenangkannya dengan prestasi dan tanpa keraguan. Kami senang, tapi kami belum memainkan pertandingan yang paling penting,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
