Hasil Real Madrid vs Alaves di Liga Spanyol 2023-2024: Vinicius Jr Menggila, Los Blancos Menang 5-0!

REAL Madrid melanjutkan tren positif mereka di pekan ke-36 Liga Spanyol 2023-2024. Menjamu Deportivo Alaves di Santiago Bernabeu, Rabu (15/5/2024) dini hari WIB, Los Blancos menang telak lima gol tanpa balas.

Vinicius Jr menjadi bintang lewat dua golnya di laga kali ini. Sementara tiga gol Real Madrid lainnya dicetak Jude Bellingham, Federico Valverde dan Arda Guler.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid langsung bermain agresif sejak menit pertama. Tim tuan rumah terlihat berambisi untuk mencetak gol cepat ke gawang Alvaes.

Hasilnya, Bellingham berhasil membuka keunggulan tuan rumah. Mantan penggawa Borussia Dortmund itu membawa Real Madrid memimpin 1-0 pada menit ke-10.

Vinicius Jr kemudian menggandakan keunggulan Madrid di menit ke-27. Federico Valverde yang tak ingin ketinggalan ikut mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa Los Blancos memimpin 3-0 di babak pertama.