HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab Pelatih Newcastle United Pantang Remehkan Manchester United yang Sedang Hancur Lebur

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |23:48 WIB
Penyebab Pelatih Newcastle United Pantang Remehkan Manchester United yang Sedang Hancur Lebur
Manchester United hancur lebur di musim 2023-2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PELATIH Newcastle United, Eddie Howe, ingin timnya tampil dalam ambisi besar untuk mengalahkan Manchester United agar bisa menyegel tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Meski begitu, ia menilai sangat bodoh jika pasukannya meremehkan tim asuhan Erik Ten Hag tersebut.

Newcastle akan bertandang ke markas Manchester United dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris 2023-2024. Kamis 16 Mei 2024 pukul 02.00 WIB. Pertandingan itu akan sangat berpengaruh bagi kedua tim untuk mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

Crystal Palace bantai Manchester United 4-0. (Foto: REUTERS)

Crystal Palace bantai Manchester United 4-0. (Foto: REUTERS)

The Magpies -julukan Newcastle- saat ini berada di urutan keenam klasemen, dua peringkat dan tiga poin lebih baik dari Manchester United dengan dua pertandingan tersisa untuk masing-masing tim. Sementara itu, Chelsea berada di peringkat ketujuh dengan 57 poin, sama dengan Callum Wilson dan kolega.

Dengan kondisi sekarang, tim peringkat enam di Liga Inggris akan lolos ke Liga Konferensi Eropa (melalui babak playoff). Namun, jika Manchester City mampu mengalahkan Manchester United di final Piala FA, maka tim peringkat enam melaju ke Liga Eropa dan tim peringkat tujuh akan mentas di Liga Konferensi Eropa musim depan.

Karena itu, Eddie Howe mengatakan Newcastle United datang dengan ambisi kuat untuk mengalahkan Setan Merah -julukan Man United. Kata dia, pasukannya sangat ingin finis setinggi mungkin di akhir musim nanti untuk bisa menyegel tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

"Pertandingan besar bagi kedua tim. Ini akan menjadi akhir dari musim yang panjang bagi kedua klub. Kami sangat ingin tampil baik dalam pertandingan ini, kami sangat ingin finis setinggi yang kami bisa," kata Howe dilansir dari France 24, Rabu (15/5/2024).

“Kami tahu harapan ke kompetisi Eropa masih ada, namun perjalanannya juga akan sangat panjang jika kami tidak mendapatkan hasil yang kami perlukan," tambahnya.

