Erik Ten Hag Pede Laga Manchester United vs Newcastle United Bukan Jadi Laga Terakhirnya di Old Trafford

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag percaya diri musim depan masih akan menangani klub berjuluk Setan Merah tersebut. Sehingga ia pun tak merasa pertandingan Man United vs Newcastle United di laga tunda pekan ke-34 Liga Inggris 2023-2024 sebagai laga terakhirnya di Old Traffod.

Ten Hag sedang berada dalam tekanan besar akhir-akhir ini karena masa depannya dengan Man United nampak masih abu-abu. Pasalnya, performa pasukannya berubah drastis di musim ini setelah tampil cukup menjanjikan pada musim pertamanya.

Pelatih asal Belanda itu sebenarnya mampu membawa Setan Merah -julukan Man United- lolos ke final Piala FA musim ini dengan skuad pincang yang selalu dilanda badai cedera. Akan tetapi, penampilan buruk mereka di Liga Inggris di mana mereka terancam tak tampil di kompetisi Eropa musim depan, membuat peluangnya untuk bertahan sangat diragukan.

Perolehan poin terburuk sepanjang sejarah Liga Inggris di era Premier League pun dipastikan didapat oleh Man United musim ini. Walau begitu, Ten Hag memastikan bahwa timnya bakal tetap melakukan tradisi lap of honour alias putaran kehormatan dalam pertandingan kandang terakhir mereka kontra Newcastle di Old Trafford untuk memberikan apresiasi kepada para suporter atas dukungan mereka sepanjang musim.

“Ya, kami akan melakukannya. Iya tentu saja (kami akan memberikan apresiasi kepada fans),” kata Ten Hag dilansir dari Independent, Rabu (15/5/2024).

“Di saat baik, di saat buruk kami bersama, dan para penggemar menunjukkan bahwa kami bersama, jadi, ya, kami akan melakukan putaran kehormatan,” tambahnya.

Lap of Honour itu kemungkinan besar akan digunakan oleh Raphael Varane untuk mengucapkan selama tinggal kepada para suporter Man United setelah dia mengonfirmasi bakal pergi setelah kontraknya habis di akhir musim ini. Namun, Ten Hag terkejut ketika ditanya apakah momen itu juga bisa menjadi acara perpisahannya dengan Pasukan Manchester Merah di Old Trafford.