Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik Ten Hag Pede Laga Manchester United vs Newcastle United Bukan Jadi Laga Terakhirnya di Old Trafford

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |18:24 WIB
Erik Ten Hag <i>Pede</i> Laga Manchester United vs Newcastle United Bukan Jadi Laga Terakhirnya di Old Trafford
Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag percaya diri musim depan masih akan menangani klub berjuluk Setan Merah tersebut. Sehingga ia pun tak merasa pertandingan Man United vs Newcastle United di laga tunda pekan ke-34 Liga Inggris 2023-2024 sebagai laga terakhirnya di Old Traffod.

Ten Hag sedang berada dalam tekanan besar akhir-akhir ini karena masa depannya dengan Man United nampak masih abu-abu. Pasalnya, performa pasukannya berubah drastis di musim ini setelah tampil cukup menjanjikan pada musim pertamanya.

Pelatih asal Belanda itu sebenarnya mampu membawa Setan Merah -julukan Man United- lolos ke final Piala FA musim ini dengan skuad pincang yang selalu dilanda badai cedera. Akan tetapi, penampilan buruk mereka di Liga Inggris di mana mereka terancam tak tampil di kompetisi Eropa musim depan, membuat peluangnya untuk bertahan sangat diragukan.

Perolehan poin terburuk sepanjang sejarah Liga Inggris di era Premier League pun dipastikan didapat oleh Man United musim ini. Walau begitu, Ten Hag memastikan bahwa timnya bakal tetap melakukan tradisi lap of honour alias putaran kehormatan dalam pertandingan kandang terakhir mereka kontra Newcastle di Old Trafford untuk memberikan apresiasi kepada para suporter atas dukungan mereka sepanjang musim.

Erik Ten Hag

“Ya, kami akan melakukannya. Iya tentu saja (kami akan memberikan apresiasi kepada fans),” kata Ten Hag dilansir dari Independent, Rabu (15/5/2024).

“Di saat baik, di saat buruk kami bersama, dan para penggemar menunjukkan bahwa kami bersama, jadi, ya, kami akan melakukan putaran kehormatan,” tambahnya.

Lap of Honour itu kemungkinan besar akan digunakan oleh Raphael Varane untuk mengucapkan selama tinggal kepada para suporter Man United setelah dia mengonfirmasi bakal pergi setelah kontraknya habis di akhir musim ini. Namun, Ten Hag terkejut ketika ditanya apakah momen itu juga bisa menjadi acara perpisahannya dengan Pasukan Manchester Merah di Old Trafford.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647735/liliana-tanoesoedibjo-warren-dan-kevin-sanjaya-buka-turnamen-biliar-mnc-sports-competition-2025-mph.webp
Liliana Tanoesoedibjo, Warren, dan Kevin Sanjaya Buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/dean_james_mendapat_kritik_tajam_meski_go_ahead_ea.jpg
Diganjar Kartu Merah Tragis! Dean James Akui Kesalahan Fatal Saat Go Ahead Eagles Dibantai Heracles
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement