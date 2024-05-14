Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Sepakat Liga Inggris Membosankan, Josep Guardiola Justru Sindir Manchester United dan Arsenal

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |19:32 WIB
Tak Sepakat Liga Inggris Membosankan, Josep Guardiola Justru Sindir Manchester United dan Arsenal
Pelatih Manchester City, Josep Guardiola. (Foto: Reuters)
LONDON - Pelatih Manchester City, Josep Guardiola tak sepakat dengan adanya anggapan Liga Inggris menjadi membosankan karena terlalu mendominasinya The Citizens –julukan Man City– dalam beberapa musim terakhir. Ia pun memastikan Man City berhasil mendominasi bukan sekadar karena memiliki uang semata.

Sebab menurut Guardiola, jika membicarakan uang ia merasa Manchester United, Chelsea, hingga Arsenal seharusnya memiliki banyak gelar saat ini. Hal itu karena ketiga tim tersebut tercatat sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli pemain dalam 10 tahun terakhir, namun nyatanya ketiga tim tersebut justru kesulitan untuk bersaing dalam 10 tahun terakhir tersebut.

Saat ini sendiri Manchester City berpeluang menjadi juara Liga Inggris empat musim beruntun. Namun, The Citizens harus bisa meraih kemenangan atas Tottenham Hotspur dan Aston Villa di dua laga terakhir untuk mewujudkan hal tersebut.

Manchester City sedang menempati posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan 85 poin dari 36 laga. Erling Haaland dan kawan-kawan tertinggal satu poin dari Arsenal di tempat pertama yang sudah memainkan 37 pertandingan.

Manchester City

Menyadari Manchester City sedang mendominasi Liga Inggris, Josep Guardiola justru menganggap hal tersebut tidaklah membosankan. Bahkan, ia mengatakan tidak mudah untuk bisa menjadi juara di setiap musimnya.

"Ini tidak membosankan. Ini sulit," kata Josep Guardiola dikutip dari BBC, Selasa (14/5/2024).

Halaman:
1 2
      
