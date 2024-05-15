Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hitung-hitungan Arsenal Juara Liga Inggris 2023-2024 Setelah Manchester City Menang 2-0 atas Tottenham Hotspur

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |13:48 WIB
Hitung-hitungan Arsenal Juara Liga Inggris 2023-2024 Setelah Manchester City Menang 2-0 atas Tottenham Hotspur
Arsenal dan Man City bakal bersaing hingga pekan terakhir untuk perebutkan gelar juara Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
HITUNGAN-hitungan Arsenal juara Liga Inggris 2023-2024 setelah Manchester City menang 2-0 atas Tottenham Hotspur akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, gelar juara Liga Inggris musim ini dipastikan akan ditentukan di laga terakhir alias pekan ke-38.

Sebab hingga pekan ke-37 Liga Inggris 2023-2024 berakhir, ada dua tim yang berpeluang merebut gelar juara, yakni Manchester City dan Arsenal. Man City tepatnya sedang memimpin klasemen dengan 88 poin.

Tim asuhan Josep Guardiola itu sukses menyalip Arsenal di klasemen Liga Inggris usai menang atas Tottenham Hotspur. Tepatnya Man City menang 2-0 pada Rabu (15/4/2024) malam WIB.

Sementara itu, Arsenal berada di posisi kedua dengan 86 poin. Jadi, ada jarak dua poin di antara Man City dan Arsenal.

Khusus untuk Man City, mereka hanya perlu menang di laga pamungkas melawan West Ham United di Stadion Etihad. Jika berhasil menang atas West Ham, maka The Citizens –julukan Man City– otomatis juara karena memiliki 91 poin, sedangkan Arsenal maksimal hanya 89 poin.

Arsenal

Andai kalah dari West Ham pun, Man City masih bisa juara jika saja Arsenal diimbangi atau bahkan takluk dari Everton.

Lalu bagaimana cara agar Arsenal juara? Tim asuhan Mikel Arteta itu wajib menang di laga pamungkas saat melawan Everton di Emirates Stadium.

Karena kondisinya Arsenal yang sedang tertinggal, maka kemenangan menjadi harga mati demi bisa melampaui 88 poin yang dimiliki Man City.

