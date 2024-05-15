Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Selangkah Lagi Juarai Liga Inggris 2023-2024, Pep Guardiola Minta Manchester City Fokus ke Pertandingan Terakhir

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |06:33 WIB
Selangkah Lagi Juarai Liga Inggris 2023-2024, Pep Guardiola Minta Manchester City Fokus ke Pertandingan Terakhir
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Manchester City tingggal selangkah lagi menjadi juara Liga Inggris 2023-2024 usai mengalahkan Tottenham Hotspur. Tak ingin larut dalam euforia, Pep Guardiola langsung mengalihkan fokus timnya ke laga terakhir yakni melawan West Ham United.

The Citizen -julukan Man City- sukses mencuri poin penting dengan bungkam Tottenham 2-0 di Stadion Tottenham Hotspur, Rabu (15/5/2024) dini hari WIB. Sempat buntu hingga turun minum, akhirnya Man City sukses cetak dua gol lewat Erling Haaland (51’, 90+1’ P).

Guardiola mengakui laga tersebut adalah laga yang sulit. Pasalnya, Tottenham bermain sangat solid. Sampai-sampai, juru taktik asal Spanyol itu yakin kalau tim berjuluk The Lilywhites ini kelak akan sukses jika tetap dinahkodai Ange Postecoglou.

“Itu adalah pertandingan yang sangat sulit, kami tahu itu. Spurs bermain dengan penuh kebanggaan dan intensitas, sangat sulit untuk bermain melawan mereka. Spurs di masa depan akan menjadi luar biasa jika mereka tetap berpegang pada manajer,” kata Guardiola, dilansir dari BBC, Rabu (15/5/2024).

Kemenangan ini turut membuat Guardiola lega karena peluang juara Man City semakin dekat. The Citizen kini duduk di puncak dengan koleksi 88 poin, unggul dua angka atas Arsenal. Mereka wajib mengunci hasil kemenangan di laga terakhirnya nanti melawan West Ham.

“Kami memberikan peluang (juara) di tangan kami untuk pertandingan terakhir. Para pemain tenis mengatakan 'servis untuk memenangkan Wimbledon', pertandingan terakhir, adalah yang paling sulit,” tutur Guardiola.

Halaman:
1 2
      
