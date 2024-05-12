5 Pemain Keturunan yang Ditemui Indra Sjafri di Belanda Proyeksi Timnas Indonesia U-20, Nomor 1 Kaya Symons!

Berikut 5 pemain keturunan yang ditemui Indra Sjafri di Belanda proyeksi Timnas Indonesia U-20. (Foto: Instagram/@indrasjafri_coach)

SEBANYAK 5 pemain Keturunan yang ditemui Indra Sjafri di Belanda proyeksi Timnas Indonesia U-20 akan diulas Okezone. Sejak pekan lalu, Indra Sjafri berada di Belanda.

Target utama eks pelatih Bali United itu di Belanda adalah mencari pemain-pemain Keturunan yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-20 dan nantinya dipromosikan ke tim senior. Timnas Indonesia U-20 membutuhkan pemain Keturunan berkualitas demi merealisasikan target yakni lolos ke Piala Dunia U-20 2025.

“Setelah melihat semua potensi di dalam negeri, Tim Nasional U-20 juga memberikan kesempatan kepada para pemain “Keturunan Indonesia” yang saat ini bermain di luar negeri untuk dapat dilakukan pemantauan baik secara langsung ke Belanda maupun lewat pertandingan ulang,” tulis Indra Sjafri di akun Instagram-nya, @indrasjafri_coach.

“Semua usaha terbaik kita lakukan untuk dapat menembus turnamen usia muda tertinggi yaitu FIFA World Cup U-20 tahun 2025,” lanjut Indra Sjafri sambil mengupload foto bareng 5 pemain Keturunan Indonesia tersebut.

Lantas, siapa saja pemain Keturunan yang dimaksud? Berikut 5 pemain Keturunan yang ditemui Indra Sjafri di Belanda proyeksi Timnas Indonesia U-20:

5. Jens Raven (FC Dordrecht U-21)





Munculnya nama Jens Raven tidak mengagetkan, mengingat penyerang 18 tahun ini sedang menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Penyerang yang telah mengemas enam gol Bersama FC Dordrecht U-21 musim ini diharapkan dapat turun saat Timnas Indonesia bersua Irak dan Filipina di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

4. Xavi Woudstra (SC Heerenveen U-21)





Xavi Woudstra saat ini memperkuat SC Heerenveen U-21. Selain mentas sebagai Gelandang sentral, pesepakbola 19 tahun ini juga dapat diandalkan sebagai winger kanan.

Bersama SC Heerenveen U-21 musim ini, Xavi Woudstra mengemas tiga gol dari 24 pertandingan. Hanya masalah waktu bagi Xavi Woudstra dipromosikan ke skuad utama SC Heerenveen.