HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Indonesia U-20 Resmi Turun di Turnamen Toulon 2024 di Prancis!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |16:52 WIB
Breaking News: Timnas Indonesia U-20 Resmi Turun di Turnamen Toulon 2024 di Prancis!
Timnas Indonesia U-20 ambil bagian di Turnamen Toulon 2024. (Foto: X/@TournoiMRevello)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-20 resmi turun di Tournoi Maurice Revello atau biasa disebut Turnamen Toulon 2024. Kepastian itu dikonfirmasi akun resmi X mereka, @TournoiMRevello.

“Menggantikan Timnas Mesir yang batal tampil di edisi ke-50 Maurice Revello Tournament. Kami dengan bangga mengucapkan selamat datang Indonesia,” tulis akun @TournoiMRevello sembari menampilkan foto Marselino Ferdinan.

Timnas Indonesia U-20 diundang di ajang Turnamen Toulon 2024. (Foto: X/@MauriceMRevello)

(Timnas Indonesia U-20 diundang di ajang Turnamen Toulon 2024. (Foto: X/@MauriceMRevello)

Dalam turnamen yang dilangsungkan pada 3-16 Juni 2024 ini, ada 10 negara yang ambil bagian. Sebanyak 10 negara ini dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya diisi lima negara.

Grup A ditempati Arab Saudi, Pantai Gading, Prancis, Meksiko dan Korea Selatan. Sementara itu, Indonesia berada di Grup B bareng Ukraina, Italia, Jepang dan Panama.

Bagi Indonesia, ini merupakan penampilan ketiga mereka di ajang yang kerap melahirkan banyak pesepakbola muda berkualitas ini. Di edisi perdana atau pada 2017, Timnas Indonesia U-19 tergabung di Grup C Bersama Republik Ceko, Skotlandia dan Brasil.

Hasilnya, Timnas Indonesia U-19 racikan Indra Sjafri kalah 0-1 dari Brasil, tumbang 0-2 dari Republik Ceko dan diempaskan Skotlandia 1-2. Penampilan kedua Timnas Indonesia U-19 tersaji di edisi 2022.

Halaman:
1 2
      
