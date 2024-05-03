Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Pastikan Jens Raven Datang untuk Perkuat Timnas Indonesia U-20

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |20:14 WIB
Indra Sjafri Pastikan Jens Raven Datang untuk Perkuat Timnas Indonesia U-20
Jens Raven bersama Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Instagram/jensraven9)
JAKARTA – PSSI baru-baru ini mengumumkan tengah memproses dua pemain, yakni Calvin Verdonk dan Jens Raven untuk dinaturalisasi. Dari kedua nama itu, Raven ternyata didatangkan tak hanya untu memperkuat tim senior, tapi juga diproyeksikan untuk menjadi andalan di Timnas Indonesia U-20.

Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. Jadi, dengan hadirnya Raven maka skuad Garuda Nusantara juga ikut mendapatkan kekuatan baru.

Ya, Jens Raven menjadi pemain keturunan Indonesia teranyar yang sudah setuju untuk dinaturalisasi. Pemain kelahiran Belanda itu pun sudah datang ke Jakarta beberapa waktu lalu untuk memulai prosesnya.

Sebagai informasi, Jens Raven merupakan penyerang yang berseragam tim Dordrecht U-21. Pemain berusia 18 tahun itu tampil dalam 19 pertandingan dengan koleksi enam gol di musim 2023-2024.

Jens Raven bersama Shin Tae-yong dan Rafael Struick

Indra Sjafri pun mengungkapkan bahwa Jens Raven melakukan tes kesehatan ketika datang ke Indonesia. Kini, proses naturalisasinya sudah berjalan.

“Ya, usianya kelahiran 2005. Memang kemarin sudah datang, sudah tes kesehatan, tinggal menunggu prosesnya (naturalisasi),” kata Indra Sjafri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Halaman:
1 2
      
