HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Ariotedjo Bicara soal Kapan Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Rampung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |21:15 WIB
Menpora Dito Ariotedjo Bicara soal Kapan Naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Rampung
Menpora Dito Ariotedjo. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Fans Timnas Indonesia tak sabar mendengar kabar Calvin Verdonk dan Jens Raven resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Menanggapi antusiasme itu, Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, hanya bisa berjanji pihaknya akan terus mengejar proses naturalisasi itu agar segera rampung.

Sebagaimana diketahui, Verdonk dan Raven saat ini sedang dalam proses naturalisasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, melalui akun instagram pribadinya pada Selasa 30 April 2024 lalu.

Di hari yang, Maarten Paes diumumkan telah resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah. Sementara untuk Verdonk dan Raven, Erick hanya menyampaikan dua pemain ini sedang dalam proses naturalisasi.

Tentunya, proses naturalisasi Verdonk dan Raven diharapkan dapat segera rampung. Setidaknya proses kedua pemain tersebut untuk menjadi WNI itu bisa selesai sebelum Juni untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jens Raven

Terkait proses naturalisasi tersebut, Menpora Dito tidak memberikan komentar banyak. Yang pasti, dia berharap seluruh pihak dapat bersinergi dengan harapan proses naturalisasinya dapat segera rampung.

“Itu nanti, kita kan kalau naturalisasi tahu sendiri banyak stakeholder yang dilibatkan,” tutur Menpora Dito kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (2/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
