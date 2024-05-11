Media Italia Heboh Lihat Harta Kekayaan Pengusaha Indonesia yang Antar Como 1907 Promosi ke Serie A 2024-2025

COMO 1907 tengah menjadi sorotan usai berhasil promosi ke Serie A 2024-2025. Salah satu media Italia, bahkan membahas soal kekayaan pengusaha Indonesia, Hartono bersaudaha yang menjadi sosok dibalik kesuksesan Como.

Sekadar diketahui, Como sendiri sebelumnya hanya bersaing di Serie D saat diambil alih Djarum Group yang disokong pengusaha Indonesia Hartono Bersaudara.

Terus menunjukkan performa positif, Como 1907 akhirnya berhasil memastikan diri untuk promosi ke Liga Italia 2024-2025. Mereka berhasil finis di peringkat kedua pada klasemen akhir musim ini dengan koleksi 73 poin.

"Como mendapatkan promosi ke Serie A. Mereka telah mengamankan promosi otomatis dan akan kembali ke Serie A untuk pertama kalinya sejak 2002/2003," demikian cuitan IFTV di media sosial Twitter.

"Como punya proyek yang sangat menarik. Mereka memiliki salah satu grup pemilik terkaya di sepak bola Italia (Djarum Group dari Indonesia) bersama Thierry Henry dan Cesc Fabregas yang juga menjadi pemegang saham," lanjutnya.