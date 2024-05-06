Hasil AS Roma vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Berakhir 1-1, Persaingan 4 Besar Makin Seru

ROMA – Laga AS Roma vs Juventus di pekan ke-35 Liga Italia 2023-2024 berakhir tanpa pemenang, pada Senin (6/5/2024) dini hari WIB. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia tersebut, pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Roma menjadi tim yang pertama unggul lewat gol Romelu Lukaku di menit 15. Lalu Juventus membalas lewat aksi Gleison Bremer pada menit ke-31.

Setelahnya tidak ada gol tambahan lagi, termasuk di babak kedua. Roma bisa dikatakan mendominasi pertandingan di Stadion Olimpico tersebut.

Sebab skuad asuhan Daniele De Rossi itu mendominasi penguasaan bola sebanyak 60 persen. Serta membukukan 19 tembakan, yang mana hanya 5 yang shot on goal.

Sedangkan Juventus sukses menciptakan 16 peluang dan 6 di antaranya tepat ke gawang Roma. Ketatnya lini pertahanan kedua tim membuat laga berjalan alot dan skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir.

Tambahan satu poin itu membuat Juventus kini mulai tak aman di peringkat ketiga Liga Italia 2023-2024 dengan 66 poin. Roma pun gagal mendekati posisi 4 besr dan harus puas bertengger di peringkat kelima dengan 60 poin.