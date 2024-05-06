Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AS Roma vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Berakhir 1-1, Persaingan 4 Besar Makin Seru

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 06 Mei 2024 |03:58 WIB
Hasil AS Roma vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Berakhir 1-1, Persaingan 4 Besar Makin Seru
Suasana laga AS Roma vs Juventus di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA – Laga AS Roma vs Juventus di pekan ke-35 Liga Italia 2023-2024 berakhir tanpa pemenang, pada Senin (6/5/2024) dini hari WIB. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia tersebut, pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Roma menjadi tim yang pertama unggul lewat gol Romelu Lukaku di menit 15. Lalu Juventus membalas lewat aksi Gleison Bremer pada menit ke-31.

Setelahnya tidak ada gol tambahan lagi, termasuk di babak kedua. Roma bisa dikatakan mendominasi pertandingan di Stadion Olimpico tersebut.

Sebab skuad asuhan Daniele De Rossi itu mendominasi penguasaan bola sebanyak 60 persen. Serta membukukan 19 tembakan, yang mana hanya 5 yang shot on goal.

AS Roma vs Juventus

Sedangkan Juventus sukses menciptakan 16 peluang dan 6 di antaranya tepat ke gawang Roma. Ketatnya lini pertahanan kedua tim membuat laga berjalan alot dan skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir.

Tambahan satu poin itu membuat Juventus kini mulai tak aman di peringkat ketiga Liga Italia 2023-2024 dengan 66 poin. Roma pun gagal mendekati posisi 4 besr dan harus puas bertengger di peringkat kelima dengan 60 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/14/51/1644269/target-emas-wushu-indonesia-dipangkas-di-sea-games-thailand-2025-ini-penyebabnya-vhg.jpg
Target Emas Wushu Indonesia Dipangkas di SEA Games Thailand 2025, Ini Penyebabnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/20/frank_van_kempen.jpg
Curhat Frank Van Kempen: Sedih Tinggalkan Timnas Indonesia U-20 Sebelum Bertanding
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement