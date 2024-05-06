Hasil AC Milan vs Genoa di Liga Italia 2023-2024: Gara-Gara Gol Bunuh Diri Malik Thiaw, Rossoneri Gagal Menang

MILAN – AC Milan kehilangan kesempatan untuk meraih poin penuh usai ditahan Genoa di pekan ke-35 Liga Italia 2023-2024 pada Senin (6/5/2024) dini hari WIB. Bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion San Siro, tim berjuluk Rossoneri itu tepatnya ditahan Genoa 3-3.

Hasil tersebut menyakitkan bagi Milan. Sebab mereka yang sempat unggul 3-2 dan nyaris menang, tiba-tiba saja Malik Thiaw melalukan gol bunuh diri di menit 87 dan membuat skor 3-3.

Dengan hasil itu, Milan sejatinya masih nyaman di posisi kedua Liga Italia 2023-2024 dengan 71 poin. Sementara Genoa pun masih tertahan di posisi 12 dengan 43 poin.

Jalannya Pertandingan

Main di kandang sendiri, Milan justru tertinggal lebih dulu di menit kelima gara-gara gol penalti Mateo Retegui. Beruntungnya, pada akhir babak pertama, Alessandro Florenzi dapat mencetak gol dan menutup 45 menit dengan skor 1-1.

Kendati demikian, Genoa kembali unggul di menit 48 lewat aksi Caleb Ekuban. Manisnya, Milan dapat membalas lewat dua gol yang diciptakan oleh Matteo Gabbia di menit 72 dan Olivier Giroud pada menit ke-75.