Hasil Sassuolo vs Inter Milan di Liga Italia 2023-2024: Nerazzurri Tumbang 0-1

SASSUOLO – Inter Milan tumbang di markas Sassuolo di pekan ke-35 Liga Italia 2023-2024, pada Minggu (5/5/2024) dini hari WIB. Bermain di Stadion Mapei, tim berjuluk Nerazzurri itu tepatnya kalah dengan skor 0-1.

Satu-satunya gol di laga tersebut tercipta di menit 20. Adalah Armand Lauriente yang berhasil menjebol gawang Inter Milan.

Setelah gol Lauriente, tidak ada lagi gol yang tercipta. Padahal, Inter mendominasi jalannya pertandingan.

Total tim asuhan Simone Inzaghi itu menguasai lebih dari 70 persen penguasaan bola. Namun, pertahanan Sassuolo sangat rapat.

Terbukti dari 14 peluang yang dimiliki Inter, hanya satu yang tepat ke gawang tim tuan rumah. Sementara dari sisi Sassuolo, mereka mengoleksi enam peluang dan hanya dua yang tepat ke gawang.

Alotnya pertandingan membuat skor 0-1 untuk kekalahan Inter tak berubah sampai laga berakhir.