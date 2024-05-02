Inter Milan Isyaratkan Perpanjang Kontrak Simone Inzaghi

Simone Inzaghi akan segera mendapat perpanjangan kontrak di Inter Milan (Foto: Reuters)

MILAN – Inter Milan memberikan isyarat untuk memperpanjang kontrak Simone Inzaghi. Kabar itu disampaikan langsung oleh Chief Executive Committee (CEO) Inter Milan, Giuseppe ‘Beppe’ Marotta.

Simone Inzaghi baru saja mengantarkan Inter Milan meraih Scudetto atau gelar Liga Italia 2023-2024. Mereka memastikan gelar ke-20 Liga Italia setelah mengalahkan rival sekota, AC Milan (2-1) pada 23 April 2024 lalu.

Dengan torehan ini, Inzaghi menambah koleksi gelar selama melatih Nerazzurri -julukan Inter Milan- menjadi enam trofi. Sebelumnya, pelatih asli Italia itu sudah pernah mengantar Inter Milan juara Piala Super Italia (2021-2022, 2022-2023, dan 2023-2024), dan Coppa Italia (2021-2022, 2022-2023).

Inzaghi juga sempat membawa Nerazzurri menuju partai final Liga Champions 2022-2023. Namun sayang, Lautaro Martinez dan kolega dibungkam Manchester City 0-1 pada final yang digelar di Ataturk Olympic Stadium itu.

Sejumlah prestasi manis ini membuat Inter Milan tidak ragu untuk terus bersama Simone Inzaghi. Marotta selaku bos klub pun mengonfirmasi akan memperpanjang masa bakti Inzaghi di Giuseppe Meazza.