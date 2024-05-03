Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Fans Indonesia yang Pilih Kasih: Marselino Ferdinan Dikritik Habis, Justin Hubner Dibiarkan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |17:59 WIB
Marselino Ferdinan terus mendapat sorotan dari netizen Indonesia. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

MEDIA Malaysia @OnefootballM, menyoroti fans Indonesia yang pilih kasih. Akun ini heran kenapa Marselino Ferdinan saja yang diserang habis-habisan di media sosial. Padahal, Justin Hubner juga membuat blunder yang membuat Timnas Indonesia U-23 dibobol Irak U-23 untuk kedua kalinya.

Semalam, Timnas Indonesia U-23 bersua Timnas Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024. Setelah melalui 120 menit pertandingan, Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari wakil Asia Barat tersebut.

Marselino Ferdinan jadi bulan-bulanan netizen setelah Timnas Indonesia U-23 kalah dari Irak U-23. (Foto: AFC)

Kelar pertandingan, Marselino Ferdinan “dirujak” netizen di media sosial. Gelandang KMSK Deinze itu dinilai bermain egois karena terkesan enggan memberikan bola kepada rekan-rekannya.

Sampai sore ini, kolom komentar Instagram Marselino Ferdinan penuh dengan hujatan netizen di media sosial. Kondisinya semakin panas karena di stories Instagram-nya yang eksklusif, Marselino Ferdinan menulis kata “negara lucu”.

Belum diketahui apa maksud negara lucu yang dimaksud. Ditengarai, itu lebih kepada sikap netizen yang hanya mau mendukung ketika Timnas Indonesia meraih kemenangan.

“Dahsyat Fans Indonesia. Bagi admin, Marselino semalam bermain cantik dan bagus. Hanya karena satu kesalahan tidak memberi umpan ke temannya, Marselino kena serang,” tulis @OnefootballM.

Halaman:
1 2
      
