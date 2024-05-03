Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Geram dan Seruduk Instagram Marselino Ferdinan: Bawa Pulang Bolanya Sel, Gocek Sampai Rumahmu!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |17:44 WIB
Masyarakat Indonesia Geram dan Seruduk Instagram Marselino Ferdinan: Bawa Pulang Bolanya Sel, Gocek Sampai Rumahmu!
Aksi Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23. (Foto: AFC)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia geram dan seruduk instagram Marselino Ferdinan. Hal ini akibat dari gaya bermain Marselino yang terlihat egois di laga perebutan posisi ketiga Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Irak U-23.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 harus menunda keberhasilan lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah takluk dari Irak di pertandingan perebutan posisi ketiga Piala Asia U-23 2024. Bertanding di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis 2 Mei 2024 malam WIB, Garuda Muda takluk dengan skor 1-2.

Ivar Jenner sukses membuat skuad garuda muda unggul terlebih dahulu lewat sepakan luar kotak penaltinya yang merobek jala Irak. Namun tak berselang lama, pasukan Singa Mesopotamia berhasil menyamakan kedudukan lewat Zaid Taseen.

Setelah 90 menit laga berjalan, skor 1-1 ini tetap bertahan dan memaksa laga di lanjut ke babak ekstra time. Namun pada babak perpanjangan waktu ini, Ali Jassim sukses membobol gawang Ernando Ari dan membuat Irak memenangkan laga.

Marselino Ferdinan

Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia U-23 belum bisa mengamankan satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Untuk bisa menembus ajang olahraga terbesar di dunia itu, anak asuh Shin Tae-yong perlu memenangkan laga play off menghadapi Guinea pada 9 Mei 2024 mendatang.

Terlepas dari hasil laga yang cukup memilukan, nama wonderkid Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan menjadi sosok yang paling disorot. Pemain klub Liga Belgia, KMSK Deinze ini dianggap menjadi biang kekalahan dari Timnas Indonesia U-23 di perebutan posisi ketiga Piala Asia U-23 ini.

Sepanjang laga, Marselino dirasa terlalu egois dan berusaha untuk menonjolkan dirinya sendiri. Ia kerap melakukan aksi dribling individu dan melakukan shooting yang tak jelas arahnya.

Padahal, ada banyak pemain Indonesia lain yang berada di posisi bebas dan memiliki peluang mencetak gol lebih tinggi apabila diberi umpan olehnya.

Halaman:
1 2
      
