HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Sindir Suporter yang Serang Marselino Ferdinan dan Dirinya: Kalau Suporter Sejati, Anda Takkan Benci Pemain Timnas Anda Sendiri!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |17:29 WIB
Justin Hubner Sindir Suporter yang Serang Marselino Ferdinan dan Dirinya: Kalau Suporter Sejati, Anda Takkan Benci Pemain Timnas Anda Sendiri!
Justin Hubner sindir suporter Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia U-23, Justin Hubner, menyindir suporter yang menyerang Marselino Ferdinan dan dirinya. Ia mengatakan, suporter sejati takkan pernah membenci pemain tim nasionalnya sendiri.

“Anda bukan suporter sejati jika membenci pemain tim nasional Anda sendiri,” tulis Justin Hubner di akun Instagram-nya, @justinhubner5.

Justin Hubner

Setelah Timnas Indonesia U-23 kalah 1-2 dari Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan semalam, Marselino Ferdinan “digeruduk” netizen di media sosial.

Gelandang KMSK Deinze itu dinilai egois karena kerap kali terlalu lama menguasai bola. Ujung-ujungnya, bola yang dikuasai pemain 19 tahun itu pun meninggalkan lapangan atau direbut pemain lawan.

Sampai-sampai, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan lagi Kelar pertandingan. Mantan presiden Inter Milan itu mengatakan sepakbola adalah olahraga tim, bukan hanya dua orang saja.

Seragan juga diterima Justin Hubner, meski intensitasnya tak sebesar Marselino Ferdinan. Bek 20 tahun ini dikuliti netizen karena berandil atas gol kemenangan Irak U-23 yang dicetak Ali Jasim.

