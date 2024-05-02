Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Perebutan Tiket Olimpiade Paris 2024 di RCTI+, Klik di Sini!

Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Irak di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 di RCTI+. (Foto: RCTI+)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Irak di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 di RCTI+ dapat klik di sini. Berdasarkan jadwal, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan menantang Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 yang digelar di Abdullah bin Khalifah Stadium pada Kamis, (2/5/2024) pukul 22.30 WIB.

Kedua tim sama-sama memburu kemenangan. Hal itu karena tim pemenang akan lolos ke Olimpiade Paris 2024!

(Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. (Foto: PSSI)

Tampil di Olimpiade Paris 2024 menjadi impian skuad asuhan Shin Tae-yong. Sudah 68 tahun lamanya Timnas Indonesia tampil di ajang empat tahunan ini, yang mana terakhir kali mentas di Olimpiade Melbourne 1956.

Saat itu, Timnas Indonesia berhasil lolos ke Perempatfinal Olimpiade Melbourne 1956 setelah Vietnam Selatan mengundurkan diri di babak pertama karena alasan politik. Pada akhirnya, langkah skuad Garuda terhenti di Perempatfinal setelah kalah 0-4 dari Uni Soviet.

Bagaimana dengan Irak U-23? Irak sudah lima kali Tampil di Olimpiade, yakni pada 1980, 1984, 1988, 2004 dan 2016.

Pencapaian terbaik Irak U-23 tersaji di Olimpiade Athena 2004. Saat itu, Irak U-23 lolos ke semifinal sebelum akhirnya tumbang 1-3 dari Paraguay.