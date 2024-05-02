Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Penyerang Ganas Timnas Indonesia U-23 yang Siap Bobol Gawang Irak U-23, Nomor 1 Calon Top Skor!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |16:48 WIB
3 Penyerang Ganas Timnas Indonesia U-23 yang Siap Bobol Gawang Irak U-23, Nomor 1 Calon Top Skor!
Berikut 3 penyerang ganas Timnas Indonesia U-23 yang siap bobol gawang Irak U-23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

SEBANYAK 3 penyerang ganas Timnas Indonesia U-23 yang siap membobol gawang Timnas Irak U-23 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium, Kamis (2/5/2024) pukul 22.30 WIB.

Laga ini teramat penting bagi kedua tim. Sebab, tim yang menang dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang kalah harus tampil di babak playoff kontra wakil Afrika, Timnas Guinea U-23, untuk memperebutkan satu tiket tersisa di Olimpiade Paris 2024.

Daripada repot menghadapi Guinea U-23, Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Irak U-23 demi mengunci tiket Olimpiade Paris 2024. Untuk mengalahkan Irak U-23, Timnas Indonesia U-23 dapat mengandalkan tiga penyerang ganas di bawah ini. Siapa saja?

Berikut 3 penyerang ganas Timnas Indonesia U-23 yang siap bobol gawang Irak U-23:

3. Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan memang biasa bertugas sebagai winger. Namun, dalam praktiknya, pesepakbola 19 tahun ini kerap menusuk masuk ke kotak penalti untuk melepaskan assist atau mencetak gol.

Di Piala Asia U-23 2024 ini, Marselino Ferdinan telah mengemas dua gol. Ia hanya terpaut satu bola dari top skor sementara Piala Asia U-23 2024.

2. Witan Sulaeman

Witan Sulaeman

Selanjutnya ada Witan Sulaeman. Seperti Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman juga biasa beroperasi sebagai winger.

Namun, ketika dibutuhkan, Witan Sulaeman dapat tiba-tiba masuk ke kotak penalti untuk membobol gawang lawan. Contohnya ketika tembakan placing Witan Sulaeman merobek gawang Timnas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182921/timnas_indonesia_u_23_menggelar_latihan_perdana_jelang_menghadapi_timnas_mali_u_23_dalam_laga_uji_coba_internasional-tOsE_large.jpeg
3 Pemain Diaspora Baru Ikut Latihan Perdana Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi Mali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182708/mauro_zijlstra_segera_tiba_di_jakarta_untuk_membela_timnas_indonesia_u_23-YHF6_large.jpg
Ivar Jenner Sudah Tiba Jelang Bela Timnas Indonesia U-23, Dion Markx dan Mauro Zijlstra Datang Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182658/penyebab_pertandingan_timnas_indonesia_di_fifa_matchday_november_2025_tidak_dihitung_ranking_fifa_menarik_untuk_diulas-k3pI_large.jpg
Penyebab Pertandingan Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025 Tidak Dihitung Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642835/10-negara-gugur-di-fase-grup-piala-dunia-u17-2025-ada-timnas-indonesia-dkp.webp
10 Negara Gugur di Fase Grup Piala Dunia U-17 2025: Ada Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/09/28/Timur_Kapadze.jpeg
Timur Kapadze Ucap Perpisahan Haru dengan Timnas Uzbekistan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement