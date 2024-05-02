3 Penyerang Ganas Timnas Indonesia U-23 yang Siap Bobol Gawang Irak U-23, Nomor 1 Calon Top Skor!

Berikut 3 penyerang ganas Timnas Indonesia U-23 yang siap bobol gawang Irak U-23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

SEBANYAK 3 penyerang ganas Timnas Indonesia U-23 yang siap membobol gawang Timnas Irak U-23 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 akan menantang Irak U-23 di perebutan posisi tiga Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium, Kamis (2/5/2024) pukul 22.30 WIB.

Laga ini teramat penting bagi kedua tim. Sebab, tim yang menang dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang kalah harus tampil di babak playoff kontra wakil Afrika, Timnas Guinea U-23, untuk memperebutkan satu tiket tersisa di Olimpiade Paris 2024.

Daripada repot menghadapi Guinea U-23, Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Irak U-23 demi mengunci tiket Olimpiade Paris 2024. Untuk mengalahkan Irak U-23, Timnas Indonesia U-23 dapat mengandalkan tiga penyerang ganas di bawah ini. Siapa saja?

Berikut 3 penyerang ganas Timnas Indonesia U-23 yang siap bobol gawang Irak U-23:

3. Marselino Ferdinan





Marselino Ferdinan memang biasa bertugas sebagai winger. Namun, dalam praktiknya, pesepakbola 19 tahun ini kerap menusuk masuk ke kotak penalti untuk melepaskan assist atau mencetak gol.

Di Piala Asia U-23 2024 ini, Marselino Ferdinan telah mengemas dua gol. Ia hanya terpaut satu bola dari top skor sementara Piala Asia U-23 2024.

2. Witan Sulaeman





Selanjutnya ada Witan Sulaeman. Seperti Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman juga biasa beroperasi sebagai winger.

Namun, ketika dibutuhkan, Witan Sulaeman dapat tiba-tiba masuk ke kotak penalti untuk membobol gawang lawan. Contohnya ketika tembakan placing Witan Sulaeman merobek gawang Timnas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024.