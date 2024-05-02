Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Demi Tembus Liga Champions 2023-2024, PSG Siap Balas Dendam saat Jamu Borussia Dortmund di Paris

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |12:53 WIB
Demi Tembus Liga Champions 2023-2024, PSG Siap Balas Dendam saat Jamu Borussia Dortmund di Paris
Laga Borussia Dortmund vs PSG di leg I semifinal Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

DORTMUND – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, memastikan timnya akan membalas kekalahan dari Borussia Dortmund dalam laga leg II semifinal Liga Champions 2023-2024. Laga itu akan dimainkan di markas PSG, yakni Stadion Parc des Princes, Paris, pada 8 Mei 2024.

Ya, PSG baru saja kalah 0-1 dari Borussia Dortmund pada leg I semifinal Liga Champions 2023-2024. Pertemuan kedua tim berlangsung di Signal Iduna Park pada Kamis (2/5/2024) dini hari WIB itu.

Borussia Dortmund vs PSG

Luis Enrique mengatakan PSG akan segera melupakan kekalahan yang menyakitkan tersebut. Sebab, PSG akan langsung mempersiapkan diri dengan maksimal untuk laga leg II nanti.

"Sekarang kami harus pulang untuk memulihkan diri dan memikirkan leg II," kata Luis Enrique, dilansir dari laman PSG, Kamis (2/5/2024).

Halaman:
1 2
      
